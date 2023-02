Αθλητικά

Η Αλ Νασρ θέλει συμπαίκτες Ρονάλντο και Ράμος

Mετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αλ Νασρ προσπαθεί να φέρει στη Σαουδική Αραβία άλλο ένα μεγάλο όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Σέρχιο Ράμος.





Ο Σέχριο Ράμος αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Πέμπτη (23/2) ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα της Ισπανίας, αφότου ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας, Λουίς ντε λα Φουέντε, τον ενημέρωσε ότι δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του.

Αναφορικά με το θέμα της Αλ Νασρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Marca ο σαουδαραβικός σύλλογος έχει επικοινωνήσει με την πρωταθλήτρια Γαλλίας προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για το μέλλον του κεντρικού αμυντικού στο σύλλογο, καθώς ο Ράμος βρίσκεται στο στόχαστρό του για την επόμενη περίοδο.

Το συμβόλαιο του Ανδαλουσιανού με την Παρί Σεν Ζερμέν ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023, όπως άλλωστε κι εκείνο του Λιονέλ Μέσι.

