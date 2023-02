Πολιτική

Γρεβενά - Μητσοτάκης: Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;

«Οι εκλογές της άνοιξης έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή κρισιμότητα» είπε ο πρωθυπουργός που έθεσε στους πολίτες τα διλήμματα της αναμέτρησης.

Έκκληση για συστράτευση, ενόψει των εκλογών, «στο μεγάλο αγώνα για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε την Ελλάδα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ισχυρή», απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε πολίτες των Γρεβενών που τον υποδέχτηκαν στην πλατεία της πόλης.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα των εκλογών και είπε χαρακτηριστικά:

«Τώρα συγκρίνετε μία τετραετία Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ κι έχετε μπροστά σας μία ξεκάθαρη επιλογή: θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; θα παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον μειωμένων φόρων ή θα ξαναγυρίσουμε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης; θα εξακολουθούμε να έχουμε μία χώρα η οποία είναι ασφαλής, θωρακίζει τα σύνορα της, μετράει στην Ευρώπη ή θα γυρίσουμε σε εποχές τριτοκοσμικών αναζητήσεων και άλλων γεωπολιτικών ανησυχιών;

Αυτά είναι τα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας και για αυτό οι εκλογές της άνοιξης έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή κρισιμότητα. Και εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση και γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του, το ατομικό αλλά και το συλλογικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα στείλει τελικά το μήνυμα, ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προς την ανάταξη, προς την πρόοδο».

Σε ό,τι αφορά στην προεκλογική αντιπαράθεση ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν η πόλωση και οι στείρες αντιπαραθέσεις και υπογράμμισε: «Ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω. Δεν πρόκειται χάριν της προεκλογικής περιόδου να μπω στον πειρασμό να σας τάξω πράγματα, τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω. Αυτά τα αφήνω για άλλους, οι οποίοι, εξάλλου, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο να σχίζουν μνημόνια, με ένα νόμο και ένα άρθρο, και μετά να μας βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά σε τρίτο μνημόνιο, για να τσακίσουν, τελικά, τη μεσαία τάξη. Κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση, μιλάμε για το έργο μας, μιλάμε για το μέλλον, δεν μας ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις, δεν μας ενδιαφέρει η οξύτητα , δεν μας ενδιαφέρει η πόλωση και νομίζω ότι ούτε εσάς ενδιαφέρει. Οι πολίτες νοιάζονται για το ποιος θα λύσει τα προβλήματά τους. Από εκεί και πέρα θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση αλλά θα συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη να παλεύουμε για τη δικιά σας προκοπή, για το δικό σας καλό».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνησή του τα κατάφερε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τις κρίσεις που αντιμετώπισε, και τόνισε: «Το σκάφος της πατρίδας είναι σήμερα ασφαλές και οι Έλληνες αισθάνονται όλοι πιο ασφαλείς, γιατί, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και τηρήσαμε τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους φόρους, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θωρακίσαμε τα σύνορά μας. Ναι, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα τα οποία πρέπει να προστατεύονται». Αναφέρθηκε στη στήριξη που παρείχε και παρέχει η κυβέρνηση στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίζει να στηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι με φορολογία της μεσαίας τάξης αλλά από την ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν το νομό Γρεβενών, δήλωσε αισιόδοξος γιατί τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να στηρίζει την περιοχή με την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Είπε ότι νωρίτερα επισκέφτηκε μονάδες μανιταριού και τόνισε πως τα Γρεβενά είναι η ελληνική πρωτεύουσα του μανιταριού και μπορεί να γίνει ευρωπαϊκή και παγκόσμια πρωτεύουσα του μανιταριού. Για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας είπε ότι είναι η «βασίλισσα των χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα» και πρέπει να γίνει το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα.

Επισήμανε ότι τον Σεπτέμβριο θα επαναλειτουργήσει η Σχολή Αστυφυλάκων στα Γρεβενά, η οποία έκλεισε το 2012. Σχολίασε, μάλιστα, πως σχολή άνοιξε επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και ξανανοίγει πάλι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιώργος Δασταμάνης, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε χειραψίες με πολίτες, φωτογραφήθηκε μαζί τους και αντάλλαξε ευχές για τις Απόκριες και τη Σαρακοστή που ακολουθεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Σας ευχαριστώ γι' αυτή τη θερμή υποδοχή αυτή την ηλιόλουστη ημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στα Γρεβενά για ακόμα μία φορά. Τις προηγούμενες ημέρες είχα βρεθεί στη Δυτική Μακεδονία, δεν είχα καταφέρει να έρθω, οπότε τήρησα τη δέσμευσή μου να βρεθώ σήμερα μαζί σας, να σας σφίξω το χέρι. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δίνετε στη μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, να σας ζητήσω να συστρατευθούμε όλοι μαζί στον μεγάλο αγώνα, στις εκλογές της άνοιξης, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτήν την ανοδική πορεία την οποία έχουμε προδιαγράψει για τη χώρα. Να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε την Ελλάδα ψηλά με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ισχυρή.

Θεωρώ ότι αυτή η πορεία την οποία έχουμε διαγράψει 3,5 χρόνια είναι μία πορεία η οποία στηρίχθηκε σε μία συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε τον Ιούλιο του 2019. Και δεν χρειάζεται να σας πω πόσες δυσκολίες συναντήσαμε από τότε, πόσες κρίσεις χρειάστηκε να διαχειριστούμε, όμως είμαι υπερήφανος γιατί όλοι μαζί κρατήσαμε σταθερό το «τιμόνι» της χώρας, το «σκάφος» της πατρίδας είναι σήμερα ασφαλές και οι Έλληνες αισθάνονται όλοι πιο ασφαλείς.

Γιατί, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε και τηρήσαμε τις κεντρικές μας προεκλογικές δεσμεύσεις: μειώσαμε τους φόρους, δημιουργήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας, θωρακίσαμε τα σύνορά μας, ναι, γιατί και η θάλασσα έχει σύνορα τα οποία πρέπει να προστατεύονται. Κάναμε ισχυρές συμμαχίες, ενισχύσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται και πάλι στην Ευρώπη, ισχυρή και δυνατή. Και αφήσαμε πίσω μας δύσκολες εποχές, που θέλουμε όλοι μας να ξεχάσουμε. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα μονοκονδυλιά. Εσείς εδώ στα Γρεβενά το ξέρετε καλύτερα. Διότι αντιμετωπίζετε προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, συσσωρευμένα, γι' αυτό και πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση σε εκείνες τις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.

Από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν πρέπει στην πατρίδα μας να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Πρέπει τις ίδιες ευκαιρίες που έχει ένας νέος άνθρωπος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να μπορεί να τις έχει και στα Γρεβενά και στη Δεσκάτη και σε όλες τις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.Αλλά για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, δεν αρκούν γενικές διακηρύξεις. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζονται έργα, χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Ήρθα από τη Λάρισα και βρέθηκα στο εργοτάξιο του Ε65. Δεν μπορώ να σας περιγράψω -και θα το αντιληφθείτε μόνο όταν τελειώσει αυτός ο δρόμος- πόσο μεγάλη σημασία θα έχει για τα Γρεβενά να αποκτήσετε, επιτέλους, γρήγορη σύνδεση με την κεντρική και τη νότια Ελλάδα.

Θέλω να σας πω επίσης ότι το βόρειο κομμάτι του Ε65, αυτό που συνδέει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά, όταν ήρθαμε στα πράγματα διαπιστώσαμε ότι δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Ποτέ. Και αν δεν καταθέταμε, προσωπικά, σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν εξασφαλίζαμε τους πόρους χρηματοδότησης, αυτό το έργο θα ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Όμως πήραμε τις ευρωπαϊκές εγκρίσεις, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 480 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα ευρώ Έλληνα φορολογούμενου.

Και όταν συζητήσαμε στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προς τα πού πρέπει να κατευθύνουμε αυτούς τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης η εντολή μου ήταν σαφής: θα ολοκληρωθεί το βόρειο τμήμα του Ε65, το οποίο τόσο μεγάλη σημασία έχει για τα Γρεβενά και για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ο δρόμος θα είναι έτοιμος το '25. Το δε πρώτο κομμάτι, Τρίκαλα - Καλαμπάκα, θα είναι έτοιμο και εντός του '23.

Αλλά ούτε αυτό αρκεί από μόνο του. Ξέρετε ότι περάσαμε μεγάλες δυσκολίες μέσα από την πανδημία, μέσα από την ενεργειακή κρίση. Κι αν κάτι καταφέραμε και πετύχαμε ως κυβέρνηση είναι να στηρίξουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Όλοι οι επιχειρηματίες, πιστεύω, αναγνωρίζουν ότι έλαβαν στήριξη μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, μέσω των καταβολών των μισθών των εργαζόμενων στα χρόνια της πανδημίας. Γνωρίζετε επίσης ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια.Δεν υπάρχει σήμερα λογαριασμός ρεύματος ο οποίος να έρχεται σε σπίτι Έλληνα και να μην βλέπει την έκπτωση την οποία παίρνει ως αποτέλεσμα της κρατικής επιδότησης για να συγκρατήσουμε τους λογαριασμούς.

Η πλατφόρμα του «Market Pass» άνοιξε ήδη, 10% έκπτωση για όλες τις αγορές που θα κάνετε στο σούπερ μάρκετ το επόμενο εξάμηνο. Είναι μια σημαντική παρέμβαση για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των τιμών.

Και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να στηρίζουμε την κοινωνία και ειδικά τους πιο ευάλωτους. Όχι όμως με φόρους στη μεσαία τάξη, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, ούτε με δανεικά τα οποία θα χρειαστεί να ξεπληρώσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Ό,τι κάνουμε σήμερα είναι από το ίδιο το προϊόν της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη και το προϊόν της «επιστρέφει» στους πολίτες με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης λαϊκής παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Γι' αυτό και έχουμε μια υποχρέωση, εμείς οι συνεχιστές αυτής της παράδοσης, να είμαστε συνεπείς στις ιδεολογικές αρχές και αξίες της μεγάλης μας παράταξης. Μιλώντας συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικά για τα Γρεβενά, θέλω να σας πω ότι παρά τις δυσκολίες που αναμφίβολα υπάρχουν, εγώ είμαι αισιόδοξος για τις προοπτικές της περιοχής σας. Διότι υπάρχουν εδώ σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, τις οποίες θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μπορέσετε να τις «ξεκλειδώσετε».

Λύνουμε κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν. Η Σχολή της Αστυνομίας θα λειτουργήσει και πάλι από το Σεπτέμβριο. Έκλεισε -αν δεν κάνω λάθος- στα μνημονιακά χρόνια και ίσως είναι μια καλή απόδειξη ότι αφήσαμε πια πίσω τις εποχές των μνημονίων. Αν θυμάμαι καλά και δεν με απατά η μνήμη μου, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη άνοιξε αυτή η σχολή και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας επαναλειτουργεί. Καινούριο Μέγαρο Αστυνομίας. εδώ στα Γρεβενά. Βοήθεια στο νοσοκομείο το οποίο, παρά τις δυσκολίες, κράτησε όρθιο το σύστημα υγείας εδώ στην περιοχή. Θέλω να γνωρίζετε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις και σημαντικοί πόροι για τα νοσοκομεία της χώρας, για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών αλλά και για τα κέντρα υγείας. Αλλά την αναπτυξιακή δυναμική των Γρεβενών, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να την υποστηρίξουμε μέσα από στήριξη και στον πρωτογενή τομέα και τον τριτογενή τομέα.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ μονάδες επεξεργασίας μανιταριών. Ναι, τα Γρεβενά είναι η πρωτεύουσα των μανιταριών και μπορεί να γίνει και η παγκόσμια πρωτεύουσα των μανιταριών, όχι μόνο η ελληνική ή η ευρωπαϊκή. Είδα εξαιρετικές προσπάθειες τυποποίησης, και ρεβιθιών και φακής. Θα βοηθήσουμε όλα αυτά τα προϊόντα να πάρουν ευρωπαϊκή αναγνώριση, ώστε να ταυτιστούν με τον ίδιο τον τόπο και να αποκτήσουν έτσι προστιθέμενη αξία. Θέλω να σας πω μία ιστορία, την έλεγα και χθες στη Λάρισα και νομίζω ότι έχει το ξεχωριστό της ενδιαφέρον. Ξέρω ότι αυτά είναι θέματα στα οποία πιστεύει πολύ και ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Κασαπίδης.

Όταν πήγα χθες στη Λάρισα βρήκα τους παραγωγούς σκόρδων και μου έλεγαν οι παραγωγοί σκόρδων ότι έκαναν μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πιστοποίησαν το προϊόν τους, αναγνώρισαν τη διατροφική του αξία και από εκεί ήρθαν σε επαφή με μία εταιρεία από την Ιαπωνία και ξαφνικά τα σκόρδα της Λάρισας αρχίζουν και πωλούνται για συμπληρώματα διατροφής στη Ιαπωνία. Και από εκεί που το σκόρδο το πουλούσαν 2 ευρώ το κιλό, τώρα το πουλάνε 6 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι το μέλλον για τα προϊόντα μας.

Η Δυτική Μακεδονία έχει τεράστιο πλούτο, όχι μόνο στα κλασικά προϊόντα αλλά σε αρωματικά φυτά. Πρέπει να τα τυποποιήσουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να τα πιστοποιήσουμε και να πείσουμε τους νέους μας ανθρώπους ότι αυτές οι καλλιέργειες έχουν πραγματικά αξία και προστιθέμενη αξία. Αλλά να πω και κάτι ακόμα, στο οποίο, ως λάτρης του βουνού, αποδίδω μία ξεχωριστή σημασία. Έχετε έναν καταπληκτικό ορεινό όγκο. Έναν ορεινό όγκο ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ακόμα παραμένει ανεκμετάλλευτος. Η Βασιλίτσα είναι η «βασίλισσα» των χιονοδρομικών της Ελλάδος. Όμως χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται πρόσθετους πόρους, παρά την πολύ φιλότιμη δουλειά η οποία έχει γίνει από το Λευτέρη Αυγενάκη και από τη διοίκηση του χιονοδρομικού. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε, με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε.

Όμως μόλις περάσαμε μία νομοθετική ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να ωριμάσει μελέτες, για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον του χιονοδρομικού. Και με σύμπραξη, ενδεχομένως με ιδιώτη επενδυτή, η Βασιλίτσα μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει -είναι δέσμευσή μου ως λάτρη του βουνού ότι θα σας βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση- το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα. Θα το πετύχουμε αυτό. Πρέπει να σκέφτεστε πια ότι ο τουρισμός του βουνού δεν είναι ένας τουρισμός ο οποίος αφορά μόνο τη χιονοδρομική περίοδο. Εσείς έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη Βασιλίτσα, να έχετε το περισσότερο χιόνι από οποιοδήποτε χιονοδρομικό. Αυτό διευκολύνει πολύ τις επενδύσεις στη χιονοδρομία. Όμως τα χιονοδρομικά πια είναι πόλος προσέλκυσης 12 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα μπορείς να κάνεις σκι, το καλοκαίρι θα κάνεις πεζοπορία ή θα κάνεις ορεινή ποδηλασία. Άρα, τα Γρεβενά ως προορισμός βουνού 12 μήνες το χρόνο έχουν σημαντικότατες προοπτικές.

Από την άλλη πλευρά της Πίνδου είναι μέρη που το έχουν πετύχει αυτό. Τα Ζαγόρια το πέτυχαν, το Μέτσοβο το έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό, θα το πετύχουμε κι εδώ. Θα είναι ένας αναπτυξιακός βραχίονας για την περιοχή των Γρεβενών και έχετε το μεγάλο καλό ότι είστε ακόμα αναξιοποίητοι και άγνωστοι. Αυτό ισχύει και για τη Βασιλίτσα, ισχύει και για τη Βάλια Κάλντα, ισχύει συνολικά για τους ορεινούς σας όγκους, είστε μία περιοχή η οποία δεν είναι ακόμα τόσο γνωστή και εκεί θα δείτε πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει η πρόσβαση και η δυνατότητα να μπορείτε να έρχεστε από την Αθήνα σε τρεις με τρεισήμισι ώρες. Αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά, αναπτυξιακή, για τα Γρεβενά.

Θέλω, τελειώνοντας για το ζήτημα αυτό, να σας πω και να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στην εισαγωγή μου: είναι χρέος μας αυτά τα οποία σας λέμε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Αν έχετε δει, έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, το παρουσιάσαμε στην Κοζάνη, έχει ειδική ενότητα με τα έργα τα οποία δρομολογούμε στα Γρεβενά, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση, B' και A' βαθμού, δεν είχε πάρει τόσα χρήματα από την κεντρική κυβέρνηση όσα παίρνει επί δικών μας ημερών. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και χαράσσουμε ένα σχέδιο αξιοπιστίας.

Και υπογράφουμε πάλι μια νέα συμφωνία αλήθειας. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι αυτά τα οποία σας λέω για το μέλλον θα τα κάνουμε πράξη. Και έχετε δείγματα γραφής τώρα. Διότι όταν σας έλεγα το 2019 ότι έχουμε σχέδια για την πατρίδα, είμαι βέβαιος ότι πολλοί -ενδεχομένως και καλόπιστα- να είχατε τις αμφιβολίες σας. Δεν είχαμε δοκιμαστεί, δεν είχαμε εκλεγεί. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 2023. Τώρα συγκρίνετε μια τετραετία Νέας Δημοκρατίας με την προηγούμενη τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Και έχετε μπροστά σας μια πολύ ξεκάθαρη επιλογή: Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Θα παραμείνουμε σε ένα περιβάλλον μειωμένων φόρων ή θα ξαναγυρίσουμε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης;

Θα πάμε σε ένα περιβάλλον όπου η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση ή θα μείνουμε σε σχέδια επί χάρτου τα οποία ουδέποτε μπορούσαν να υλοποιηθούν; Θα εξακολουθούμε να έχουμε μια χώρα η οποία είναι ασφαλής, θωρακίζει τα σύνορά της, μετράει στην Ευρώπη ή θα γυρίσουμε σε εποχές τριτοκοσμικών αναζητήσεων και άλλων γεωπολιτικών ανησυχιών; Αυτά είναι τα διλήμματα, φίλες και φίλοι, τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και γι' αυτό και οι εκλογές αυτές, οι εκλογές της άνοιξης, έχουν τη δική τους ξεχωριστή κρισιμότητα.

Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και κρίση. Γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του, το ατομικό του συμφέρον αλλά και το συλλογικό συμφέρον. Το συμφέρον της ατομικής και της συλλογικής προκοπής. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα στείλει τελικά το μήνυμα ότι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει αυτήν την πορεία προς την ανάταξη, προς την πρόοδο, παρά τις δυσκολίες, τις οποίες δεν κρύψαμε ποτέ. Και γι' αυτό και σκύβουμε πάνω στα προβλήματα και προσπαθούμε να λύνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνω: δεν πρόκειται, χάριν της προεκλογικής περιόδου, να μπω στον πειρασμό να σας τάξω πράγματα τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω.

Αυτά τα αφήνω για άλλους οι οποίοι, εξάλλου, έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο «να σκίζουν μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο» και μετά να μας βουλιάζουν ακόμα πιο βαθιά σε τρίτο μνημόνιο, για να τσακίσουν τελικά τη μεσαία τάξη. Κοιτάμε μπροστά, λοιπόν. Κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Μιλάμε για το έργο μας -και μιλώ και στα κομματικά μας στελέχη. Μιλάμε για το μέλλον, για τα σχέδια τα οποία έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι στείρες αντιπαραθέσεις. Δεν μας ενδιαφέρει η οξύτητα, δεν μας ενδιαφέρει η πόλωση. Νομίζω ότι ούτε εσάς σας ενδιαφέρει. Οι πολίτες νοιάζονται τελικά για το ποιος θα λύσει τα προβλήματά τους.

Από εκεί και πέρα, θα απαντάμε σε κάθε πρόκληση αλλά θα συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και με εμπιστοσύνη να παλεύουμε για τη δική σας προκοπή και το δικό σας καλό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και εδώ στα Γρεβενά -και αυτός είναι ο στόχος τον οποίον έχω θέσει στον εαυτό μου, ξεχωριστή η σημασία των Γρεβενών για λόγους που νομίζω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε- θέλω όχι απλά να κερδίσουμε τα Γρεβενά, αυτό το θεωρώ δεδομένο, θέλω πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στα Γρεβενά από αυτό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές του 2019. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή, καλές επιτυχίες και εις το επανιδείν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να μιλά για τη μεσαία τάξη που κατήντησε να ζει με επιδόματα

Θέλει απύθμενο θράσος να τολμά να μιλά για τη μεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης που με τη χώρα εκτός μνημονίων την έχει καταντήσει να ζει με επιδόματα, δουλεύοντας μόνο για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια. Θέλει ωστόσο ακόμα μεγαλύτερο θράσος να τα λέει αυτά από τα Γρεβενά, όπου ο βουλευτής του κ. Πάτσης έβγαζε εκατομμύρια βγάζοντας στο σφυρί τα σπίτια της μεσαίας τάξης, μετά τον πτωχευτικό που ψήφισε η ΝΔ.

Σε ένα πράγμα συμφωνούμε με τον κ. Μητσοτάκη: Στις εκλογές όντως οι πολίτες θα συγκρίνουν τα προγράμματα για το αύριο της χώρας: Δίκαιη αύξηση εισοδημάτων με κατώτατο στα 880, 10.000 αφορολόγητο για όλους, μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, 13η σύνταξη και αναδρομικά ή εξαπάτηση, ανεπαρκή επιδόματα ανακύκλωσης της αισχροκέρδειας, πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από «ημέτερους» και στήριξη μόνο των ισχυρών;

ΜέΡΑ25: Ο κ. Μητσοτάκης είπε όσα είπε από τα Γρεβενά, κουβέντα όμως για τον μέχρι πρότινος Βουλευτή του στην περιοχή, κ. Πάτση.



"Ο κ. Μητσοτάκης είπε όσα είπε από τα Γρεβενά, κουβέντα όμως για τον μέχρι πρότινος Βουλευτή του στην περιοχή, κ. Πάτση. Τον καλούμε τώρα να επισκεφτεί και την Καστοριά, να δει και τις συνέπειες της πολιτικής όχι του κ. Πάτση μόνο αλλά συνολικά των ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια" έγραψε σε ανάρτηση του ο κ. Κριθαρίδης.





