Οικονομία

Πολωνία: Η Ρωσία διέκοψε την παροχή πετρελαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολωνική πλευρά δηλώνει πως ήταν προετοιμασμένη για την εξέλιξη αυτή.

Η πολωνική πετρελαϊκή εταιρεία Orlen ανακοίνωσε ότι η ρωσική πλευρά διέκοψε την ροή του πετρελαίου μέσω του πετρελαιαγωγού Droujba στο πλαίσιο του τελευταίου ισχύοντος συμβολαίου, που καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών της Orlen.

«Η Ρωσία σταμάτησε την προμήθεια, πράγμα για το οποίο ήμασταν προετοιμασμένοι. Μόνο το 10% του αργού πετρελαίου προερχόταν από την Ρωσία και θα το αντικαταστήσουμε με πετρέλαιο από άλλες πηγές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Orlen Ντάνιελ Ομπάιτεκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Το 2025 στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)