Αθλητικά

Τεντόγλου: Δύσκολο το χρυσό στην Κωνσταντινούπολη, γιατί…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, φιλοδοξεί να κατακτήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης και να γράψει Ιστορία.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για το κορυφαίο γεγονός της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Ο κορυφαίος άλτης του κόσμου και ο προπονητής του μίλησαν στο κανάλι του ΣΕΓΑΣ για τους στόχους και τις προσδοκίες τους στη διοργάνωση. «Δεν είμαι πολύ καλός με τους πρωινούς αγώνες αλλά θα το παλέψω,» είπε με δόση χιούμορ ο Ολυμπιονίκης του Τόκιο.

Αναλυτικά, ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε: «Ο στόχος μου στην Κωνσταντινούπολη είναι να πάρω το χρυσό μετάλλιο το οποίο θα είναι λίγο δύσκολο φέτος γιατί ο προκριματικός και ο τελικός είναι πολύ πρωί, στις 9 (ώρα Τουρκίας) ο προκριματικός και στις 10 ο τελικός και δεν είμαι πολύ καλός με τα πρωινά εγώ... αλλά θα το παλέψουμε. Μου έχει ξανασυμβεί να είναι το πρωί, και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το πρωί, απλά είναι πιο δύσκολα από αν ήταν το απόγευμα [ο τελικός] για να σας πω πως θα το πάρω εύκολα. Αν κερδίσω θα είμαι ο μοναδικός με τρία σερί χρυσά και είναι ο μεγάλος μου στόχος αυτός, θα το προσπαθήσω πολύ».

Ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι εξήγησε πως αυτό που περιμένει από τον Μίλτο είναι η πρωτιά: «Μόνος του [ο Τεντόγλου] βάζει κίνητρά. Μόνος του βάζει στόχους, κάποια όρια που θέλει να ξεπεράσει, έχει διαβάσει από πριν πόσο είναι το ρεκόρ αγώνα, το ρεκόρ σταδίου, το εθνικό ρεκόρ της χώρας... Αυτά είναι στοιχεία που αμέσως του φτιάχνουν το κίνητρο. Ο προπονητής χωρίς τον αθλητή είναι ένα τίποτα. Μακάρι όλοι οι προπονητές να έχουν από ένα τέτοιο παιδί, να μπορούν όχι μόνο να αποκτήσουν κίνητρα αλλά να σχεδιάσουν το μέλλον ενός ακόμη παιδιού.

Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στην προπόνηση. Δηλαδή μπορώ να πω πως έχει βγει από τη βάση της προπόνησης. Οι αλλαγές έγιναν με βάση κάποιες αδυναμίες που έχει, πρέπει να προσέξουμε τα γόνατά του πράγμα που έχει φέρει μεγάλη αλλαγή στην επιβάρυνση και [η προπόνηση] έχει μετατραπεί σε πιο οριζόντια, δεν έχει πολλά κιλά ούτε πολλά άλματα, σχεδόν ποτέ δεν κάνουμε άλματα στην προπόνηση. Είναι αυτές οι ικανότητες που έχει. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πρόγραμμα σε άλλο παιδί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: 5χρονη τραυματίστηκε από πυρά καραμπίνας

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)