Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιαπωνία: Σεισμός στο Χοκάιντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση συγκλόνισε τις παραλιακές πόλεις του νησιού.

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ορίσθηκε στα 42,9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση συγκλόνισε τις παραλιακές πόλεις του νησιού της Ιαπωνίας, αλλά δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει θύματα η ζημίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: 5χρονη τραυματίστηκε από πυρά καραμπίνας

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Τεντόγλου: Δύσκολο το χρυσό στην Κωνσταντινούπολη, γιατί…