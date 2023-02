Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο - Πετρούνιας: “χρυσός” στο Κότμπους

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου βρέθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά την αψογη εκτέλεση του προγράμματός του.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, με βαθμολογία 14.966, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κότμπους. Ο Πετρούνιας εκτέλεσε άψογα το απαιτητικό πρόγραμμά του, ήταν αλάνθαστος και δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του για να αμφισβητήσουν την ανωτερότητά του στους κρίκους. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άρχισε ιδανικά το 2023 προσθέτοντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Στον τελικό προκρίθηκε με 14,733 βαθμούς, που επίσης ήταν η καλύτερη επίδοση, υποσκελίζοντας μεταξύ άλλων τον Ιρανό Μαχντί Άχμαντ Κοχάνι (14,766 β.) και τον Αρμένιο Αρτούρ Αβετισιάν (14,533 β.).

Χάρη στην επιτυχία αυτή, που του δίνει 30 πόντους στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη των κρίκων, ο Πετρούνιας ουσιαστικά εξασφάλισε από τώρα το δικαίωμα συμμετοχής στο προ-Ολυμπιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμβέρσας (30 Σεπτεμβρίου – 8 Οκτωβρίου), στο οποίο θα έχει την πρώτη του ευκαιρία για να κερδίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», εφόσον κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο αγαπημένο του όργανο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Σταθόπουλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ενόργανης Γυμναστικής Αβραάμ Σαπρανίδης και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. απευθύνουν τα θερμά συγχαρητήριά τους προς τον Λευτέρη Πετρούνια και τον προπονητή του, Δημήτρη Ράφτη.

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει την Κ. Δευτέρα (27/02), με την πτήση “821” της “Aegean Airlines” από το Βερολίνο και αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 15:25.

Η κατάταξη:

Πετρούνιας (Ελλάδα) - 14.966 Κοχάνι (Ιράν) - 14.766 Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.533 Νταβιτιάν (Αρμενία) - 14.500 Ασίλ (Τουρκία) - 14.466 Χοκ (Αυστρία) - 14.433 Ζαχράν (Αίγυπτος) - 14.166 Τσόλακ (Τουρκία) - 13.466