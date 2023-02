ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: νίκη κόντρα στους Αρκάδες

Αθλητικά

Η ΑΕΚ πέτυχε την 14η εντός έδρας νίκη της σε ισάριθμους αγώνες όλων των διοργανώσεων.

Ακόμα μία εντός έδρας νίκη, τη 14η σε ισάριθμους αγώνες όλων των διοργανώσεων, πέτυχε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League και παραμένει σε απόσταση «αναπνοής» από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Τα γκολ σημείωσαν οι Αραούχο (32΄), Γκατσίνοβιτς (76΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες σχεδόν σε όλο το διάστημα του αγώνα, λόγω αποβολής του Γκραντάβσκι στο 4΄. Ανησυχία στην Ένωση για τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Το ματς κρίθηκε από πολύ νωρίς, μόλις στο 4ο λεπτό όταν ο Γκαρντάβσκι αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αραούχο στο κέντρο του γηπέδου. Όταν μία ομάδα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο «άντρο» της και ξεκινάει –ουσιαστικά- με αριθμητικό μειονέκτημα, δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά.

Παρόλα αυτά ο Αστέρας ήταν αξιόμαχος ακόμα και με δέκα παίκτες, πέτυχε γκολ (21΄) με τον Μπαράλες το οποίο ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ και δέχτηκε λίγες φάσεις στο α΄ ημίχρονο. Ουσιαστικά κινδύνεψε άμεσα σε δύο περιπτώσεις: Στο 15΄ στην προσπάθεια του Αραούχο από «μαγική» μεταβίβαση του Γκατσίνοβιτς, όπου ο Παπαδόπουλος επενέβη και στο 32΄ όταν άνοιξε το σκορ. Από κόρνερ ο Βίντα πήρε κεφαλιά-ασίστ για τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 1-0 πανηγυρίζοντας το 6ο γκολ στην εφετινή Super League.

Στο δεύτερο ημίχρονο σταδιακά η πίεση της ΑΕΚ γύρω από την περιοχή του Αστέρα έγινε... αφόρητη. Οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ που θα «κλείδωνε» το παιχνίδι στο 63΄ (κεφαλιά του Αραούχο, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος) και στο 71΄ (σουτ Ελίασον, ελάχιστα άουτ). Ο Άκης Μάντζιος ήταν έτοιμος να παίξει το τελευταίο του χαρτί με τρεις αλλαγές, μήπως και πετύχει το θαύμα, όμως στο σημείο εκείνο έγινε το 2-0. Στο 76΄ ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε στην περιοχή αλλά σε πολύ πλάγια θέση, σούταρε στην κλειστή γωνία του Παπαδόπουλου ο οποίος είχε κακή τοποθέτηση κι έτσι διαμορφώθηκε το τελικό σκορ. Έξι τα γκολ και για τον Σέρβο στη Super League, που σφράγισε τη 14η διαδοχική νίκη της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Τζαβέλλας – Μπαράλες

Κόκκινη: Γκαρντάβσκι (4΄)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Γιόνσον, Άμραμπατ, Πινέδα (78΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Αραούχο (78΄ Γαλανόπουλος), Γκαρσία (45΄ λ.τρ. Τσούμπερ)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Ατιένθα, Τζουκάνοβιτς, Καρμόνα, Άλβαρες, Αλάγκμπε (79΄ Ιγκλέσιας), Μουνάφο, Γκαρντάβσκι, Τιλίκα (79΄ Τασουλής), Ζουγλής (79΄ Μπαρτόλο), Μπαράλες (46΄ Κωστέας, 90΄ Ριέρα)

* Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΚ με τον τραυματισμό του Λιβάι Γκαρσία. Ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης αποχώρησε δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Έδειξε να πονάει πολύ, ωστόσο η σοβαρότητα του προβλήματος θα διαπιστωθεί όταν υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

