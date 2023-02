Κόσμος

Γαλλία: ο Μακρόν λογομάχησε με οικολόγο ακτιβιστή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος Πρόεδρος λογομάχησε με τον νεαρό ακτιβιστή που του μιλούσε με έντονο ύφος.

«Οικονομία στο νερό» ζήτησε από τους Γάλλους ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με την ευκαιρία της σημερινής του επίσκεψης στην ετήσια έκθεση αγροτικών γαλλικων προϊόντων στο Παρίσι. Μία επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος Μακρόν προέβη σε δηλώσεις αλλά και λογομάχησε με οικολόγο ακτιβιστή.

Ειδικότερα ο Γάλλος πρόεδρος, με αφορμή την ανομβρία που πλήττει τον τελευταίο καιρό την Γαλλία, τόνισε πως θα πρέπει όλοι να κάνουν ενέργειες εξοικονόμησης ύδατος, αποφεύγοντας τις σπατάλες και τις διαρροές.

Ως προς τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, ο Μακρόν κάλεσε τους διανομείς και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ανέφερε επίσης πως θα συνεχιστούν ορισμένες ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Τέλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην έκθεση ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα νεαρό Γάλλο οικολόγο ακτιβιστή, ο οποίος φορώντας μια μπλούζα που έγραφε «σε τι χρησιμεύεις;» και μιλώντας του σε αρκετά υψηλό τόνο, τον κατηγόρησε πως αδιαφορεί για τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν επιχείρησε να απαντήσει, αλλά ο οικολόγος ακτιβιστής δεν θέλησε να τον αφήσει να μιλήσει. Ο Μακρόν τού είπε πως η συμπεριφορά του συνιστά μια μορφή αστικής βίας και ο ακτιβιστής του είπε πως δεν επιθυμεί διάλογο. Το συμβάν έληξε με τον Γάλλο πρόεδρο να του λέει πως «αφού δεν επιθυμείτε τον διάλογο, καλύτερα να φύγετε».

Ειδήσεις σήμερα:

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Θεσσαλονίκη: οδηγός ΚΤΕΛ κατέρρευσε στο τιμόνι

Κολωνός - 12χρονη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι για βιασμό