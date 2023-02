Τεχνολογία - Επιστήμη

Ε.Ε- TikTok: όλο και περισσότερες υπηρεσίες το απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους

Μετά την Κομισιόν, και η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής απαγόρευσε τη χρήση του σε όσους εργάζονται γι΄αυτήν, υπό τον φόβο ενεργειών κατασκοπίας.

Μετά την Κομισιόν, και η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει στο προσωπικό της να χρησιμοποιεί την κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή TikTok, στα τηλέφωνα εργασίας και στα ιδιωτικά τηλέφωνα.

Η απόφαση της Κομισιόν, σχετίζεται με την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της Επιτροπής και αποσκοπεί στην προστασία από απειλές και ενέργειες κατασκοπείας.

«Θα κλείσει το ΤΙΚ ΤΟΚ; Και εμένα ποιος θα με βλέπει; Η μάνα μου; Τι καταστροφή είναι αυτή που μου περιγράφεις; Είναι αδιανόητη η κατάσταση...», δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός Γιάννης Κατινάκης, χρήστης της εφαρμογής.

Η κινέζικης ιδιοκτησίας εφαρμογή, θεωρείται "κατάσκοπος" λόγο των αλγορίθμων οι οποίοι μπορεί να εκμαιεύσουν απόρρητες πληροφορίες από τις συσκευές του προσωπικού.

«Από το ΤΙΚ ΤΟΚ συγκεκριμένα πως μπορεί να εκμαιεύσει απόρρητες πληροφορίες; Μπορεί να εκμαιεύσει πάρα πολύ making up tutorial, γιατί παίζει πάρα πολύ τελευταία, βάζει δέκα στρώσεις και είναι πολύ σημαντική πληροφορία. Μπορεί να εκμαιεύσει και εμένα τα γκομενικά μου ζητήματα, τα ερωτικά μου γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να με λυπηθούνε», σχολίασε ο Γιάννης Κατινάκης.

Το μπλόκο στο TikTok αναφέρει ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό τα στελέχη να αφαιρέσουν την εφαρμογή από τις εταιρικές συσκευές. Ταυτόχρονα το προσωπικό καλείται να την διαγράψει και από τις προσωπικές συσκευές, εφόσον έχουν εγκαταστήσει σε αυτές εφαρμογές που σχετίζονται με την εργασία τους.

«Όλα τα social media νομίζω ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να γίνει κατασκοπία. Τώρα εάν ένας κρατικός υπάλληλος με βλέπει να συλλέξει πληροφορίες ότι βλέπει τον geroge άρα του αρέσουν τα μακαρόνια πιθανώς ή το τηγανητό κοτόπουλο;», σχολίασε ο Γιώργος που είναι χρήστης της εφαρμογής.

Από την πλευρά του, το TokTok μέσω του εκπροσώπου του αντιδρά στην εντολή για διαγραφή της εφαρμογή από τα κινητά των στελεχών, «πιστεύουμε ότι αυτή η αναστολή είναι λανθασμένη και βασίζεται σε θεμελιώδεις παρανοήσεις».

Οι κυβερνήσεις στη Δύση ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι οι κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κίνας στη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων από όλο τον κόσμο. Είναι πιθανό μάλιστα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν την απαγόρευση της εφαρμογής.

