ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ: Πέταξε… βαθμούς στη λίμνη

Ο «Δικέφαλος» δεν μπόρεσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων και απομακρύνθηκε από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ισόπαλη δίχως τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στους «Ζωσιμάδες» ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που είχε δοκάρι με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στις καθυστερήσεις, δεν μπόρεσε να σπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα του "Άγιαξ της Ηπείρου" που πήρε, σχετικά άνετα, το βαθμό της ισοπαλίας, καθώς πιέστηκε μόνο στα τελευταία λεπτά.

Η πρώτη κλασική φάση ανήκε στους φιλοξενούμενους κι ήρθε στο 20ο λεπτό. Ο Τάισον βρήκε με διαγώνια πάσα τον Ζόαν Σάστρε, ο οποίος γύρισε στον Μπράντον Τόμας, αλλά η προβολή του τελευταίου "έγλειψε" την αριστερή δοκό της εστίας του Παναγιώτη Τσιντώντα.

Έξι λεπτά μετά, από εκτέλεση φάουλ, ο Κλόντιου Μπαλάν πήρε την κεφαλιά, όμως αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Η αναγκαστική αλλαγή του Ζήση Καραχάλιου δε διαφοροποίησε ιδιαίτερα τα πλάνα του Θανάση Στάικου που έβλεπε τους παίκτες του να πιέζουν καλά και να κλείνουν τους κενούς χώρους.

Παρόμοιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με το ρυθμό να είναι... υποτονικός από τις δυο ομάδες. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πιέσει. Η κεφαλιά του Τάισον δε βρήκε στόχο στο 61' ενώ στο... καπάκι ο Τσιντώντας σταμάτησε την προσπάθεια του Τόμας. Το ίδιο συνέβη και με το σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 75'.

Ο ΠΑΣ έχασε με τραυματισμό και τον Κέβιν Ροσέρο, που είχε περάσει ως αλλαγή νωρίτερα, ωστόσο ιδιαίτερη πίεση δεν αισθάνθηκε. Αλλά κι όταν χρειάστηκε, όπως στην κεφάλια του Στέφανου Τζίμα στο 86', ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ ήταν στη θέση του. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η συμβολή των δοκών έσωσε τον ΠΑΣ από το σουτ του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τον ΠΑΣ να δείχνει για μια ακόμα φορά τη σημαντική του βελτίωση στο β' γύρο του πρωταθλήματος και τον ΠΑΟΚ να βλέπει την κορυφή να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο, έπειτα από τη νίκη της ΑΕΚ.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Καραχάλιος, Λώλης, Πήλιος.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώντας, Σόρια, Πήλιος, Καραχάλιος (33' Λιάσος), Μορέιρα, Λώλης (58' Ροσέρο/80' Φοφανά), Εραμούσπε, Ριένστρα, Τζίνο, Μπακαδήμας, Μπαλάν.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ίνγκασον, Αουγκούστο, Τάισον (85' Μπίσεσβαρ), Σάστρε, Φιλίπε Σοάρες (46' Σβαμπ), Ράφα Σοάρες, Κουλιεράκης, Κωνσταντέλιας, Τόμας (85' Τζίμας), Νάρεϊ (68' Α. Ζίβκοβιτς).

