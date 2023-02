Αθλητικά

Ολυμπιακό - Παναθηναϊκός: Άσφαιροι… οι “αιώνιοι”

Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Παναθηναϊκού, που είχε ένα γκολ που ακυρώθηκε, στον αγώνα που έληξε στο 90' + 14'.

Στο... μηδέν έμειναν ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός (0-0) στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League, έπειτα από ένα ματς με τεράστια ένταση, ακυρωθέν γκολ μέσω VAR (οφσάιντ Ελ-Αραμπί) του Βρουσάι στο 89’ και μία αποβολή του Παπασταθόπουλου στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. Διατήρησε τη διαφορά των 5 βαθμών από τους Πειραιώτες ο Παναθηναϊκός, που είδε τη δεύτερη ΑΕΚ να μειώνει στους 2 βαθμούς, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 4ο λεπτό, από την πίεση του Μπακαμπού ψηλά στον Σάρλια, ο φορ των «ερυθρόλευκων» έκλεψε την μπάλα, έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπιέλ, πάτησε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως το πλασέ του χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στο 13’ ο Παναθηναϊκός πλησίασε για πρώτη φορά στο γκολ, όταν απ’ την μπαλιά του Μαντσίνι στον Παλάσιος, ο Αργεντινός εξτρέμ πέρασε στην ταχύτητα τον Ρέαμπτσιουκ και σούταρε από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Στο 34’ ο Ολυμπιακός συνεχίζοντας την πίεσή του, έχασε μοναδική ευκαιρία με τον Κανός. Από φάουλ του Φορτούνη, ο Ροντινέι πήρε την κεφαλιά, ο Μπακαμπού άφησε την μπάλα κι ο Κανός ολομόναχος με την εστία πλάσαρε ελάχιστα άουτ.

Η πίεση στον Παλάσιος κι άλλη μία γρήγορη επίθεση του Ολυμπιακού, έφερε τον Μπιέλ σε θέση βολής στο 41’, όμως το τελείωμά του βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι που μπλόκαρε, ενώ στο 45’ από φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού ο Ρουμπέν έκοψε προ του Μπακαμπού και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Ροντινέι κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ των «πράσινων».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός επέστρεψε με μεγαλύτερη ένταση στο ματς, με τον Κανός να χάνει άλλη μία καλή ευκαιρία στο 50’, όταν από λάθος διώξιμο του Βαγιαννίδη, πλάσαρε με πολλά φάλτσα, αλλά η εκτέλεσή του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 54’ ο Κανός έκλεψε την μπάλα από τον Βαγιαννίδη και μπήκε στην περιοχή, όμως ο νεαρός μπακ των «πράσινων» έβαλε κόντρα και η μπάλα έφυγε κόρνερ, ενώ στο 68’ το πλασέ του Μπακαμπού από πλάγια θέση, έφυγε λίγο άουτ.

Η συνεργασία του Φορτούνη με τον Μασούρα στο 73’ έφερε τον δεύτερο σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ. Στο 74’ ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ την κεφαλιά του Παπασταθόπουλου, ενώ στο 76’ ο Τσέριν από καλή θέση στην περιοχή σούταρε χλιαρά άουτ.

Στο 79’ από την πάσα του Πούχατς, ο Σπόραρ βρέθηκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη. Στο 86’ ο Ολυμπιακός έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν απ’ τη σέντρα του Βαλμπουενά, βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν «γεμάτο» και μπλόκαρε ο Μπρινιόλι.

Στο 89’ ακυρώθηκε μέσω του VAR το γκολ που πέτυχε ο Βρουσάι, καθώς στην εκκίνηση της φάσης ο Ελ-Αραμπί, ήρθε στη φάση όντας ακάλυπτος. Στις καθυστερήσεις ο Πινέιρο απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη τον Παπασταθόπουλο, ο οποίος έκανε χέρι και το ντέρμπι έληξε στο «μηδέν» και για τις δύο ομάδες.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Παπασταθόπουλος, Βτουσάι - Μπρινιόλι, Ρουμπέν, Πούχατς

Αποβολές: 90’+9’ Παπασταθόπουλος (2η κίτρινη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ (81’ Ραμόν), Εμβιλά, Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Μπιέλ (68’ Μασούρας), Φορτούνης (81’ Βαλμπουενά), Κανός (88’ Βρουσάι), Μπακαμπού (68’ Ελ-Αραμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (61’ Κώτσιρας), Σένκεφελντ, Σάρλια, Χουάνκαρ (73’ λ.τρ. Πούχατς), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (73’ λ.τρ. Τσέριν), Παλάσιος, Μπερνάρ (87’ Τσόκαϊ), Μαντσίνι, Ιωαννίδης (60’ Σπόραρ).

