Σαλαμίνα: Ιερέας χτύπησε, έβρισε και κλείδωσε μέσα στην εκκλησία πιστούς

Το πρωτοφανές περιστατικό κατήγγειλαν 4 πιστοί στο Α.Τ Σαλαμίνας. Ο ιερέας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κι αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Πρωτόγνωρες, τρομακτικές καταστάσεις έζησαν τέσσερις ηλικιωμένοι στην Σαλαμίνα στα χέρια ενός ιερέα ο οποίος σε κατάσταση αμόκ τους απείλησε, τους έβρισε, χτύπησε δύο από αυτούς και στη συνέχεια τους κλείδωσε όλους μέσα σε μια εκκλησία.

ΟΠΛΑ έγιναν το πρωί του Σαββάτου, όταν ένας 83χρονος, μια 68χρονη, μια 60χρονη και μια 79χρονη είχαν πάει στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονα, στην Σαλαμίνα.

Εκεί, ο 66χρονος ιερέας, ο οποίος είναι κάτοικος Πετραλώνων, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής άρχισε να τους βρίζει και να τους απειλεί.

Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλουν ο 83χρονος και η 60χρονη, ο ιερέας έχοντας χάσει τελείως τον έλεγχο άρχισε να τους χτυπά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο 66χρονος σε κατάσταση αμόκ κλείδωσε και τους τέσσερις πιστούς μέσα στην εκκλησία και εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το protothema.gr.

Οι τέσσερις ηλικιωμένοι κατήγγειλαν το αδιανόητο περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας υποβάλλοντας μήνυση σε βάρος του ιερέα ο όποιος το απόγευμα συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για Παράνομη Κατακράτηση, Απειλή, Εξύβριση και Απλή Σωματική Βλάβη.

Ο 66χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο.

