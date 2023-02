Κοινωνία

Νέο Missing Alert για τον 44χρονο αγνοούμενο

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τον άνδρα τα ίχνη του οποίου αναζητούνται, δημοσιεύοντας πιο πρόσφατη φωτογραφία του.

Στις 16/02/2023 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Γαζίου Κρήτης, ο Νικόλαος Αεράκης, ηλικίας 44 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ενήλικα στις 19/02/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Επειδή προέκυψε πιο πρόσφατη φωτογραφία του ενηλίκου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης. Να σας θυμίσουμε ότι έχει ύψος 1.70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Αναλυτικότερα, ο Νικόλαος Αεράκης φορούσε λαδί μπουφάν, γκρι παντελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Έφυγε με αυτοκίνητο μάρκας Renault Clio χρώματος ασημί, με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας ΗΙΤ 7923, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στην Κρήτη.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ

