Μετανάστες: Η Χιλή στέλνει Στρατό στα σύνορα με το Περού και τη Βολιβία

Θα ελέγχουν τις διελεύσεις στα σύνορα και όσοι διαπιστώνονται με πλαστά ή χωρίς έγγραφα θα προσάγονται

Η κυβέρνηση της Χιλής θα αναπτύξει από αύριο Δευτέρα μονάδες των ενόπλων δυνάμεων για να επιτηρούν τα σύνορα της χώρας με το Περού και τη Βολιβία, προκειμένου να μειωθεί η είσοδος στην επικράτειά της μεταναστών από αφρούρητες διελεύσεις, ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες Σάββατο.

Η αποστολή που ανατέθηκε στον στρατό, με καταρχήν διάρκεια 90 ημερών, αφορά τις περιφέρειες Αρίκα, Παρινακότα, Ταραπακά και Αντοφαγκάστα, αναφέρει κυβερνητικό εκτελεστικό διάταγμα.

Οι στρατιωτικοί εντέλλονται να κάνουν ελέγχους ταυτοτήτων και να προσαγάγουν ανθρώπους που μπαίνουν στην ή βγαίνουν από την επικράτεια μέσω μυστικών διελεύσεων στα σύνορα, τους οποίους θα παραδίδουν κατόπιν στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές.

Το διάταγμα της κυβέρνησης του προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς κάνει λόγο για «μαζικές αφίξεις» μεταναστών από «μη ελεγχόμενες διελεύσεις» στα σύνορα.

Ο Χαβιέρ Γκαρσία, ο δήμαρχος της Κολτσάνε, παραμεθόριας κοινότητας που αφορά η ανάπτυξη μονάδων του στρατού, δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό πως περίπου 400 άνθρωποι προσπαθούν να μπουν στην επικράτεια της Χιλής καθημερινά παίρνοντας μυστικά μονοπάτια.

Η Χιλή καταγράφει τα τελευταία χρόνια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από γειτονικές χώρες, κυρίως από τη Βενεζουέλα.

Στην πόλη Κολτσάνε, στις Άνδεις, στα σύνορα με τη Βολιβία, βρίσκεται η πιο πολυσύχναστη διέλευση για τους αλλοδαπούς που προσπαθούν να μπουν στη Χιλή. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα προσπαθώντας να εισέλθουν παράτυπα στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όσοι καταφέρνουν να φθάσουν σε πόλεις της Χιλής ζουν συχνά σε σκηνές κι αρκετοί κάνουν μικροδουλειές ή επαιτούν.

Για να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και να δυσκολέψει την παράνομη διέλευση των συνόρων, οι αρχές της Χιλής αποφάσισαν πριν από έναν χρόνο να γίνουν εργασίες διαπλάτυνσης τάφρου 600 μέτρων κοντά στην Κολτσάνε.

Ωστόσο συμμορίες κακοποιών που επιδίδονται σε λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών και διακίνηση ναρκωτικών κατασκεύασαν γέφυρες, τις οποίες χρησιμοποιούν επίσης παράτυποι μετανάστες, κυρίως από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις αρχές.

