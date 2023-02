Αθλητικά

Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σουηδός κατέρριψε για 6η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίτινγκ της Γαλλίας.

Ο φοβερός και τρομερός Αρμάντ Ντουπλάντις συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του στο άλμα επί κοντώ, καταρρίπτοντας γι΄ άλλη μια φορά το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος.

Ο Σουηδός στο μίτινγκ του Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας, βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, υπερβαίνοντας τα 6.22μ, κάνοντας ξανά... το θαύμα του. Νωρίτερα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5.91μ, ανέβηκε μετά στα 6,01μ., άλμα που πέρασε με την πρώτη κι εξασφάλισε τη νίκη.

Βλέποντας τον Αυστραλό Μάρσαλ να μην μπορεί να τον ξεπεράσει, έβαλε απευθείας τον πήχη στα 6,22μ. για να δοκιμάσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στην τρίτη του προσπάθεια τα κατάφερε κι έτσι βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την καλύτερη επίδοση στον πλανήτη.

Να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ δεν θα λάβει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: ζέστη, βροχές και καταιγίδες την Κυριακή