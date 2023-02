Πολιτική

Πιερρακάκης: Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου

Η Ελλάδα σύντομα θα γίνει η πρώτη χώρα που χαρτογραφεί όλο τον δημόσιο τομέα δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στις 21.00 τα αποτελέσματα τη νύχτα των εκλογών.

«Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι το υπ' αριθμόν ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η οικονομία, σε συνάρτηση με την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που έχει προκληθεί διεθνώς» δηλώνει στην συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Για το διακύβευμα των εκλογών υπογράμμισε ότι «το ερώτημα των εκλογών είναι αν θα συνεχίσουμε τη "φυγή προς τα εμπρός" ή αν θα στραφούμε ξανά προς τα πίσω. Αν οι δυνάμεις της χώρας που απελευθερώσαμε θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να παράξουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ή αν αυτή η τετραετία θα αποτελέσει μια αναλαμπή». Τόνισε ότι τη νύχτα των εκλογών «στις 21:00 αναμένονται αποτελέσματα στο 80% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκης στην δημοσιογράφο Κάτια Παπαδοπούλου

ΕΡ. Πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο για την διεκδίκηση της ψήφου των πολιτών για τη Βουλή. Πώς αισθάνεστε;

ΑΠ. Όσο ιδιαίτερη και αν είναι μια προεκλογική περίοδος, νιώθω ότι βρίσκομαι σε οικείο περιβάλλον, με οικείους ανθρώπους. Και αυτό διότι όλη την περίοδο της διακυβέρνησής μας, ακόμα και την περίοδο των lockdown, η επαφή με τους πολίτες ουδέποτε σταμάτησε, έστω και αν χρειάστηκε να αξιοποιήσουμε και άλλα κανάλια πέραν της φυσικής επαφής. Τέσσερα χρόνια στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η επικοινωνία με πολίτες που χρειάζονταν κάποια διευκρίνιση ή που είχαν να προτείνουν την ψηφιοποίηση ή την απλούστευση μιας διαδικασίας ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και, αν θέλετε, η περίοδος αυτή είναι η συνέχεια αυτής της αλληλεπίδρασης.

ΕΡ. Είστε υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών. Έχετε ξεκινήσει τις συναντήσεις, τις συζητήσεις με τον κόσμο; Τι τον απασχολεί περισσότερο, τι σας μεταφέρουν;

ΑΠ. Η Αθήνα είναι η πόλη που έζησα τα παιδικά και τα φοιτητικά μου χρόνια, που εργάστηκα για το μεγαλύτερο διάστημα της επαγγελματικής μου διαδρομής. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι δεν ξεκίνησα τώρα, γιατί ποτέ δεν σταμάτησα να έχω επαφή με τις γειτονιές και τους ανθρώπους της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια σύγχρονη μητρόπολη, μια ιστορική πρωτεύουσα διεθνούς κλίμακας, όπου το παρελθόν βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το παρόν και το μέλλον. Είναι σίγουρα αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, διαθέτει, όμως, ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες.

Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι το υπ' αριθμόν ένα ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η οικονομία, σε συνάρτηση με την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που έχει προκληθεί διεθνώς. Και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν - και όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι υπαρκτές και σοβαρές αυτές οι δυσκολίες για πολλούς συμπολίτες μας - αυτό που εισπράττω είναι η αναγνώριση ότι ως Κυβέρνηση κάνουμε πολλά για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και την οικονομία απέναντι στις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις που ανέκυψαν.

ΕΡ. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κορυφαίο έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο οποίο ηγείστε τα τέσσερα χρόνια; Ποιες εκκρεμότητες έχουν μείνει και ποια θα είναι η προτεραιότητά σας για την επόμενη τετραετία αν βρεθείτε στην ίδια θέση μετά τις εκλογές.

ΑΠ. Δίχως αμφιβολία, η οργάνωση του εμβολιασμού αποτέλεσε το πιο κομβικό σημείο της τετραετίας που ολοκληρώνουμε. Πρώτα απ' όλα, για ουσιαστικούς λόγους, καθώς θωρακίσαμε τους πολίτες απέναντι στον κορωνοϊό, δίνοντας τη δυνατότητα στη χώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα γρήγορα και με ασφάλεια. Περαιτέρω, όλη η εμπειρία από το emvolio.gov.gr μας έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτό που λέμε «να πηγαίνει το κράτος στον πολίτη», με προγράμματα όπως το «Φώφη Γεννηματά» για τις προσυμπτωματικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Και βέβαια, το γεγονός ότι σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα από τα καλύτερα συστήματα οργάνωσης εμβολιασμού διεθνώς είχε και μεγάλη συμβολική αξία, καθώς δείξαμε σε όλο τον πλανήτη, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στην ψηφιακή πρωτοπορία όσον αφορά στην ανταπόκριση στις αναδυόμενες προκλήσεις της εποχής μας.

Εξαρχής, έχουμε πει ότι ο σχεδιασμός μας γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι ένα πλάνο δύο θητειών. Και αναγνωρίζουμε ότι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε την πρώτη τετραετία αντανακλά το μέγεθος των εκκρεμοτήτων που είχε η χώρα στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Ο στόχος είναι οριοθετημένος και προβλέπει στο τέλος της επόμενης τετραετίας το κράτος να έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο των αλληλεπιδράσεών του με πολίτες και επιχειρήσεις. Πόσες είναι αυτές οι αλληλεπιδράσεις; Κανένα κράτος δεν το γνωρίζει, όμως μέσα από τον «Μίτο», το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών, η Ελλάδα σύντομα θα γίνει η πρώτη χώρα που χαρτογραφεί όλο της τον Δημόσιο τομέα.

ΕΡ. Έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία των πολιτών σε σχέση με το Δημόσιο και ότι το gov.gr είναι το νέο πρόσωπο του κράτους και μια μεγάλη κατάκτηση. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί το έργο σας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών;

ΑΠ. Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα εθνικό κεκτημένο, υπό την έννοια ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι συμφωνούμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε μια σημαντική διευκόλυνση στην καθημερινότητα των πολιτών και σε πολλαπλές ευκαιρίες για τη χώρα. Υπό αυτή την έννοια, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να βρεθούμε μπροστά στον κίνδυνο της οπισθοδρόμησης.

Αυτό, όμως, που είναι κρίσιμο είναι να μην παραμείνουμε στάσιμοι. Αυτή την τετραετία έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε τα αμέσως επόμενα χρόνια η Ελλάδα να καλύψει πλήρως το ψηφιακό χάσμα με τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τις ευκαιρίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Όπως, λοιπόν, ισχύει και στους υπόλοιπους τομείς, έτσι και στον ψηφιακό μετασχηματισμό η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αντλεί αξιοπιστία από τα πεπραγμένα της πρώτης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για όσα δεσμεύεται να υλοποιήσει από εδώ και στο εξής.

ΕΡ. Έχετε μιλήσει για εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών, μάλιστα πέρσι ξεπεράσαμε το ένα δισεκατομμύριο, κάτι που μεταφράζεται σε 100 ουρές που γλίτωσε ο κάθε πολίτης. Εκτιμάτε ότι αυτή η ευκολία στις συναλλαγές μας με το Δημόσιο θα ληφθεί υπόψιν και τελικά θα αποτυπωθεί στην ψήφο των πολιτών;

ΑΠ. Πράγματι, από τις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές του 2018 πέρυσι ξεπεράσαμε τα 774 εκατομμύρια - και, αν συνυπολογίσουμε και τα φορολογικά, φτάνουμε στο 1,2 δισ. και αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνονται στην καθημερινότητα όλων των πολιτών - είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, 100 ουρές που γλιτώνει κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση κάθε πολίτης. Από εκεί και πέρα, κάθε ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη έχει τα δικά του κριτήρια και την προσωπική του ιεράρχηση. Πιστεύω, όμως, ότι η πρόοδος σε ένα πεδίο που παράγει διευκόλυνση, ταχύτητα, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, προοπτικές και διαφάνεια είναι κάτι που τελικά θα αξιολογηθεί θετικά από τους πολίτες.

ΕΡ. Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, όμως το «κλίμα» δείχνει ότι πλησιάζουν. Φοβόσαστε πόλωση και τοξικότητα;

ΑΠ. Αν και πάντα η πόλωση και η τοξικότητα χρειάζονται προσοχή, θα σας είμαι ειλικρινής ότι δεν τις φοβάμαι. Και αυτό διότι όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχουμε επιλέξει ένα άλλο μοντέλο στο πολιτεύεσθαι και στο κυβερνάν: ένα μοντέλο που βασίζεται σε περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια, που αντλεί δύναμη από αυτά που μας ενώνουν αντί να τρέφεται από όσα μας χωρίζουν, που συνομιλεί με το μέλλον αντί να μένει προσκολλημένο στο παρελθόν. Και αυτό το μοντέλο έχει ήδη αποδειχθεί αποδοτικό και στο εκλέγεσθαι, με την ξεκάθαρη εντολή που έλαβε από τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που πιστεύω ότι θα την ανανεώσει εξίσου καθαρά και δυναμικά και στις ερχόμενες εκλογές.

ΕΡ. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών;

ΑΠ. Το ερώτημα των εκλογών είναι αν θα συνεχίσουμε τη «φυγή προς τα εμπρός» ή αν θα στραφούμε ξανά προς τα πίσω. Αν οι δυνάμεις της χώρας που απελευθερώσαμε θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να παράξουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα ή αν αυτή η τετραετία θα αποτελέσει μια αναλαμπή. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ως χώρα πρέπει επιτέλους να ξεκολλήσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί οι μάχες οπισθοφυλακής δεν δίνουν πειστικές απαντήσεις ούτε στα προβλήματα των πολιτών, ούτε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι' αυτό διεκδικούμε την ανανέωση της ισχυρής λαϊκής εντολής που λάβαμε το 2019, ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα θέσαμε ξανά τη χώρα σε κίνηση και τώρα, με την ψήφο των πολιτών, διεκδικούμε να την φέρουμε στην πρωτοπορία.

ΕΡ. Αν η επόμενη μέρα των εκλογών αναδείξει εκ νέου τη Ν.Δ. κυβέρνηση θα διεκδικήσετε να βρεθείτε στο τιμόνι του ίδιου υπουργείου ή θα επιλέξετε να δοκιμαστείτε και σε άλλον τομέα, αντιμετωπίζοντας μια νέα πρόκληση;

ΑΠ. Αυτή τη στιγμή παραμένω προσηλωμένος στα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί από τον πρωθυπουργό. Ήδη πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε το Market Pass και, στον χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές, βασική μας προτεραιότητα είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μια τέτοια υπηρεσία είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου, που θα ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες και θα διευκολύνει σημαντικά τις μεταβιβάσεις, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία σε μια διαδικασία που οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Έχουμε δομήσει τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτου με την ίδια φιλοσοφία που εφαρμόζουμε στο MyHealth app: θα ξεκινήσουμε με όσες λειτουργίες μπορούσαμε να ψηφιοποιήσουμε ταχύτερα και σταδιακά θα προσθέτουμε περισσότερες, με τελικό σκοπό οι συμβαλλόμενοι να εμφανίζονται με φυσική παρουσία στον συμβολαιογράφο μόνο για τις τελικές υπογραφές. Από εκεί και πέρα, η στελέχωση της κυβέρνησης είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουργού και η δική μου επιθυμία είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις σε όποιο πεδίο μου ζητηθεί.

ΕΡ. Θα είναι μακριά η νύχτα των εκλογών ή τα αποτελέσματα θα γίνουν γρήγορα γνωστά;

ΑΠ. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ξέρετε, η ιστορία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας είναι άμεσα συνυφασμένη με τις εκλογές. Για να δανειστώ μια φράση του Ανδρέα Δρυμιώτη, είναι η μετάβαση από τον μαυροπίνακα στο να βγαίνουν τα αποτελέσματα νωρίς το βράδυ και να έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι πρόκειται να συμβεί. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό, που προβλέπει 25.000 τάμπλετ που θα διατεθούν μέσω των δήμων στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Έτσι, γύρω στις 8 το βράδυ θα έχουμε ασφαλή εκτίμηση αποτελεσμάτων στο 25% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας, αλλά και από τα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού και στις 21:00 αναμένονται αποτελέσματα στο 80% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας - και, αντίστοιχα με την επιτάχυνση στην ανακοίνωση των ποσοστών των κομμάτων, αναμένεται να έχουμε νωρίτερα από τα συνηθισμένα τα αποτελέσματα όσον αφορά στη σταυροδοσία.

