Καθαρά Δευτέρα: ποια καταστήματα θα είναι ανοικτά

Ποια είναι τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα τροφίμων αλλά και οι λαϊκές αγορές την Καθαρά Δευτέρα, προκειμένου το καταναλωτικό κοινό να προμηθευτεί τα σαρακοστιανά εδέσματα.

Όπως έχει διευκρινίσει με ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα καταστήματα τροφίμων θα λειτουργήσουν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα.

Τα σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά, ωστόσο, ανοικτά θα είναι τα μίνι μάρκετ.

ενώ η Βαρβάκειος αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο όπως κάθε χρόνο, από το πρωί της Κυριακής μέχρι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

