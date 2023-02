Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «καταφανέστατη αλλοίωση» και για «διαιτητές στο χορτάρι και στο VAR που ελέγχουν χειρουργικά φάσεις για να αδικήσουν τον Ολυμπιακό».

«Λάβρη» κατά της διαιτησίας του Πορτογάλου ρέφερι Ζοάο Πινέιρο και του συμπατριώτη του στο VAR, Φάμπιο Μέλο, ήταν η ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά το τέλος του ισόπαλου (0-0) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» εξέδωσαν ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «καταφανέστατη αλλοίωση» και για «διαιτητές στο χορτάρι και στο VAR που ελέγχουν χειρουργικά φάσεις για να αδικήσουν τον Ολυμπιακό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ευχαριστούμε τον κόσμο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τον τρόπο που αντέδρασε σε μια ακόμα καταφανέστατη αλλοίωση ενός αγώνα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ αλλά και του Πρωταθλήματος συνολικά και προστάτεψε την ομάδα.

Ο κόσμος μας δεν αντέδρασε από αηδία με ό,τι είδαμε να συμβαίνει για μια ακόμα φορά.

Διαιτητές στο χορτάρι και στο VAR που ελέγχουν χειρουργικά φάσεις για να αδικήσουν τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και να ευνοήσουν τους αντιπάλους του! Αυτή τη φορά ανακάλυψαν οφσάιντ, φάουλ που δεν υπήρχαν, κάρτες που χαρίστηκαν… Την άλλη φορά θα βρουν κάτι άλλο!

Πλέον ξέρει όλη η Ελλάδα τι έχει συμβεί. Θα συνεχίσουμε με πικρό χαμόγελο να τα δίνουμε όλα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, οι παίκτες μας, ο κόσμος μας, όλοι μαζί ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ! Είμαστε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και γεννηθήκαμε ΝΙΚΗΤΕΣ.

Υγ.: Το Πρωτάθλημα αυτό είναι ένα από τα πιο αλλοιωμένα και ξεφτιλισμένα πρωταθλήματα όλων των εποχών και το γνωρίζουν όλοι εκτός ίσως από την ελληνική κυβέρνηση».

