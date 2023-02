Life

Το Πατρινό Καρναβάλι μέσα από φωτογραφίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές στέλνουν με τον ενθουσιασμό τους και την δημιουργικότητά τους τα μηνύματα της ελπίδας και της χαράς για την ζωή. Το μεσημέρι θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση.

Η αστείρευτη καρναβαλική διάθεση, ο ενθουσιασμός, ο παλμός, η δημιουργικότητα, η σάτιρα και το ατελείωτο κέφι κυριαρχούν στην Πάτρα, όπου οι χιλιάδες καρναβαλιστές, αλλά και επισκέπτες στέλνουν τα μηνύματα της αισιοδοξίας και της χαράς για την ζωή.

Έπειτα από τρία χρόνια χωρίς καρναβάλι, εξαιτίας των προληπτικών μέτρων που είχαν ληφθεί για την προστασία από την COVID - 19, η Πάτρα ετοιμάζεται για την σημερινή μεγάλη καρναβαλική παρέλαση.

Οι χιλιάδες καρναβαλιστές παρουσίασαν ήδη ένα πρώτο φαντασμαγορικό θέαμα κατά την διάρκεια της χθεσινής νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης, που διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.

Πρωτότυπες στολές, εξαιρετική αισθητική, χρώματα, χιούμορ, σατιρικό πνεύμα, αλλά και τα φωταγωγημένα καρναβαλικά άρματα του δήμου μαγνήτισαν τα βλέμματα και λάμπρυναν την καρναβαλική νύχτα, όπου κυριάρχησαν η διασκέδαση και η ξενοιασιά.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 2 μετά το μεσημέρι και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, μαζί με την βασίλισσα του καρναβαλιού και τα άρματα που κατασκευάστηκαν και φιλοτεχνήθηκαν από τους καλλιτέχνες του καρναβαλικού εργαστηρίου του δήμου Πατρέων.

Συγκεκριμένα, η παρέλαση θα ξεκινήσει με την δημοτική μουσική και τον βασιλιά καρνάβαλο με την ακολουθία του.

Πρώτος θα είναι ο τυμπανιστής προπομπός του βασιλιά, ο οποίος με το ταμπούρλο του θα δίνει τον καρναβαλικό ρυθμό και θα ακολουθήσει ο πολύχρωμος βασιλιάς καρνάβαλος ως κλόουν, που έχει την εξέχουσα μορφή ενός τσίρκου και ενός καρουζέλ ζώων.

Στην συνέχεια θα παρελάσουν το άρμα της βασίλισσας, με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού 2023, Κατερίνα Βενέρη - Σιούλη, το άνθινο άρμα με τη βασίλισσα των τριών προηγούμενων διοργανώσεων που δεν είχε πραγματοποιηθεί παρέλαση, Μαρία Κυριακοπούλου. Κατόπιν θα ακολουθήσουν τα άρματα που συνδυάζουν την καλλιτεχνική έκφραση και την σατιρική διάθεση με την επίκαιρη θεματολογία. Συγκεκριμένα θα παρελάσουν το «Imagine» με τον Τζον Λένον και το βανάκι του να καταπατούν το τανκ του πολέμου, το «Hell Oil» για την τιμή της βενζίνης, το «Facebook» με τη σάτιρα να κατευθύνεται με κωμικό πνεύμα στα fake προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το «Rabbit Test Show» που αντιμετωπίζει με χιουμοριστική ματιά την περιπέτεια της πανδημίας, ενώ δυο μουσικά άρματα θα δίνουν και αυτά τον καρναβαλικό ρυθμό.

Επίσης, θα παρελάσουν τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, δηλαδή το «Ιγκουάνα», το «Φεγγάρι», ο «Καρναβαλάκος», η «Μάγισσα», το «Σκυλάκι», η «Σαρανταποδαρούσα» και το «Τζιτζίκι».

Στο τέλος της μεγάλης παρέλασης θα εμφανιστούν τέσσερα άρματα και ένα βαγονέτο του σοκολατοπόλεμου, με τις σοκολατορίψεις να συνεχίζουν το αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους θεατές.

Παρουσιαστές της παρέλασης, η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ - 2, θα είναι οι πατρινοί δημοσιογράφοι, Νατάσσα Τραγουστή και Μιχάλης Μπαϊρακτάρης.

Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στον Μόλο της Αγίου Νικολάου, στο βόρειο λιμάνι, η τελετή λήξης του καρναβαλιού με κεντρικό στοιχείο την καύση του βασιλιά καρνάβαλου. Αμέσως μετά, ένας «χείμαρρος» πυροτεχνημάτων αναμένεται να δώσει λάμψη στην καρναβαλική νύχτα.

Στην συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί πάρτι - συναυλία με προσκεκλημένο το αθηναϊκό ροκ συγκρότημα των «15 50», ενώ στο μέσο της συναυλίας, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες, θα εμφανιστεί το πατρινό συγκρότημα, «Above Suspicion». Παρουσιαστές της εκδήλωσης της τελετής λήξης θα είναι η Κατερίνα Τσουκαλά και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, ενώ ειδικό ρόλο στην τελετή θα έχει η τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη.

Στο μεταξύ η Πάτρα συνεχίζει να κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, παρά το γεγονός ότι όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε γειτονικές περιοχές, αφού θέλουν έστω και για λίγες ώρες να ζήσουν από κοντά το πατρινό καρναβάλι και να συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρούπολη: Πυροβολισμοί σε νυχτερινό κέντρο

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Καιρός: ζέστη, βροχές και καταιγίδες την Κυριακή