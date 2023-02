Κόσμος

Πούτιν: Η Μόσχα πρέπει να λάβει υπόψη τις πυρηνικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ

Η Δύση, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλει να εξολοθρεύσει τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να λάβει υπόψη της τις πυρηνικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ, καθώς η υπό αμερικανική ηγεσία συμμαχία επιζητά την ήττα της Ρωσίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Στις σημερινές συνθήκες, όταν όλες οι εξέχουσες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι ο βασικός τους στόχος είναι να μας προκαλέσουν στρατηγική ήττα, ούτως ώστε ο λαός μας να υποφέρει, όπως λένε, πώς μπορούμε να αγνοήσουμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο Πούτιν στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya1, σύμφωνα με το TASS.

«Έχουν έναν στόχο: να διαλύσουν την πρώην Σοβιετική Ένωση και το θεμελιώδες τμήμα της – τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι συμμετέχει στη σύγκρουση στην Ουκρανία προμηθεύοντας με όπλα τις δυνάμεις του Κιέβου.

«Στέλνουν όπλα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Αυτό συνιστά πραγματικά συμμετοχή», δήλωσε ο Πούτιν. «Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν, αν και εμμέσως, στα εγκλήματα του καθεστώτος του Κιέβου».

