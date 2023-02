Life

Κώστας Βουτσάς: τρία χρόνια από τον θάνατό του - Η συγκινητική ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού

Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατοτου δημοφιλή ηθοποιού Κώστα Βουτσά που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020, σε ηλικία 88 ετών.

Η είδηση θανάτου του ηθοποιού σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στους οικείους του αλλά και σε όλο το πανελλήνιο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε πίσω του την αγαπημένη του, Αλίκη Κατσαβού και τον γιο του, Φοίβο. Η ηθοποιός, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook κατά την οποία αναφέρει μεταξύ άλλων "σε έχω πάντα στην κουΐντα μαζί μου."

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού:

"Κώστα

Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια! Όλο αυτό τον καιρό περπατήσαμε χεροπιασμένοι με το Φοίβο, ανάμεσα σε λογιών - λογιών χαλάσματα, μα μείναμε χαμογελαστοί και αντέξαμε.

Αύριο θα είναι η επέτειος του γάμου μας και το Google photos θα μου θυμίσει εκείνες τις μέρες τις γελαστές που είχα το γιο σου στην κοιλιά μου. Μα χθες άνοιξα την ντουλάπα σου κι έκλαψα λίγο.

Σε έχω πάντα στην κουΐντα μαζί μου. «Να βγαίνεις στη σκηνή – έλεγες - σαν κάποιος να σου έχει δώσει κλωτσιά». Έφτιαξα και ένα βίντεο για σένα που θα παίξει στο χειροκρότημα στη σημερινή παράσταση. Για μένα το έφτιαξα! Να θυμηθώ πώς είναι να πατώ το σανίδι μαζί σου! Για να συντηρώ μέσα μου την ελπίδα ότι οι τζίτζικες που κάνουν την καρδιά να τραγουδάει, θα είναι ακόμα χρήσιμοι στο αύριο που ξημερώνει!"

