Κοινωνία

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ

"Ένταση" το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα άγνωστοι εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 00:15 μια ομάδα περίπου 30 ατόμων πέταξαν 10 μολότοφ εναντίων των αστυνομικών και στην συνέχεια διέφυγαν τρέχοντας.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

