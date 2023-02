Κοινωνία

Πυροβολισμοί - Ζεφύρι: έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας του 28χρονου και ιδιοκτήτης του όπλου προσήχθη για κατάθεση.

Ερευνες διεξάγουν οι αρχές για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε με αποτέλεσμα αδέσποτη σφαίρα να τραυματίσει 5χρονο κορίτσι στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του 28χρονου προσήχθη για να δώσει κατάθεση καθώς το όπλο ανήκε στον ίδιο, ενώ ανθρωποκυνηγητόέχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμότου νεαρού, αναφέρει η ΕΡΤ.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 14:30 όταν κάποιος βγήκε απο το σπίτι του και άρχισε να πυροβολεί εναντίον σπιτιού στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του άνδρα που πυροβόλησε, είχε στόχο μια άλλη οικογένεια που διαμένει σε κοντινό σπίτι, με την οποία έχει μακρά αντιπαλότητα.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες από την περιοχή, οι καβγάδες μεταξύ τους είναι συχνοί, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχαν «τραβήξει» ποτέ όπλο.

Το μικρό κορίτσι έπαιζε σε παρακείμενη παιδική χαρά και δέχθηκε χτύπημα στο μηρό.

Αστυνομικοί μάζεψαν τέσσερις κάλυκες από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τη διαιτησία μετά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Λέσβος: επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στο Πολιχνίτο

Κυριακή της Τυρινής: Τι συμβολίζει, τι τρώμε και τα έθιμα