Κοινωνία

Γέφυρες: Τι έδειξε ο έλεγχος από την Περιφέρεια Αττικης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά ελέχθηκε η στατικότητα και η ασφάλεια τριψήφιου αριθμού γεφυρών στο οδικό δίκτυο της Αττικης.

Σε ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρεται ότι "Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ελέγχθηκαν για τυχόν βλάβες και οι 108 Γέφυρες της Αττικής με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού περίπου 350 χιλιάδων ευρώ. Το έργο της επιθεώρησης υλοποίησε μέσα σε 7 μήνες ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.»,στη βάση της σχετικής σύμβασης που υπέγραψε με την Περιφέρεια Αττικής και προέβη στη σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων καταγραφής τυχόν βλαβών.

Ο έλεγχος αυτός κρίθηκε αναγκαίος, καθώς πολλές από τις γέφυρες έχουν κατασκευαστεί από το 1960 χωρίς να έχει υπάρξει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασής τους. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων που ολοκληρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν τα τεχνικά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, μέσω της διενέργειας μελετών στατικής επάρκειας και ενισχύσεων.

Συγκεκριμένα, οι γέφυρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορες χρονικές περιόδους, με τις παλαιότερες να εκτιμάται ότι έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1960. Στα 108 τεχνικά έργα, περιλαμβάνονται άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες που φέρουν κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Εθνική Οδός. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την κατασκευή τους δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη επιθεώρηση ή κάποιος έλεγχος.

Από τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν οι προτεινόμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ενόργανης παρακολούθησης, αλλά και μελέτες που απαιτούνται για πιο λεπτομερή επιθεώρηση και εξακρίβωση της στατικής επάρκειας.

Επιπλέον με αφορμή τις επιθεωρήσεις που έγιναν και τη σχετική καταγραφή στοιχείων, θα συνταχθεί Μητρώο των Γεφυρών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και τις προτεινόμενες ενέργειες που έχουν καταγραφεί, συντάχθηκε προμελέτη που αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και επί τόπου ελέγχων, την συντήρηση - ανακατασκευή των γεφυρών, τον ηλεκτροφωτισμό τους, την ενόργανη παρακολούθησή τους και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειάς τους, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 89.900.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία υποβλήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο για χρηματοδότηση. Το έργο προτείνεται να ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», το οποίο αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρμογή του ετήσιου ενοποιημένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε η «Νέα Μητροπολιτική Αττική» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, εκπονήθηκε και η μελέτη για την συντήρηση της Γέφυρας Βρυούλων, η οποία βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού και εξυπηρετεί τη διάβαση της κυκλοφορίας πάνω από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Ν. Φιλαδέλφειας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης δήλωσε «Πάγια μας προτεραιότητα και στρατηγικός μας στόχος ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο οδικό δίκτυο για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτήσαμε και προχωρήσαμε μέσω του Αναπτυξιακού μας Οργανισμού σε σειρά ελέγχων σε όλες τις Γέφυρες της Αττικής προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να εντοπιστούν τυχόν βλάβες, με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Παράλληλα δημιουργούμε Μητρώο Γεφυρών προκειμένου να γνωρίζουμε με συστηματικό τρόπο την κατάστασή τους και τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί για να υπάρχει μία βάση δεδομένων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ασφάλεια των πολιτών. Η προστασία της ζωής τους είναι για εμάς αξία αδιαπραγμάτευτη".





Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: ηλικιωμένη κατήγγειλε ότι την βίασε 57χρονος

Χανιά: θρίλερ με νεκρό άνδρα (εικόνες)

Ύπνος: Ποιοι βλέπουν περισσότερα όνειρα