Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εικόνες - σοκ από το ατύχημα.



Απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από το δρόμο και κατέληξε σε αυλή διαμερίσματος στην συμβολή των οδών Ι. Δραγούμη με Καπ. Οργαντζή, περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς.

Πηγή: thestival.gr

