Κοινωνία

Ληστεία στην Κορινθία: Ξυλοκόπησαν ηλικιωμένο και του πήραν τις οικονομίες

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 83χρονος στα χέρια αδίσκακτων ληστών. Η κίνηση που του έσωσε τη ζωή.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 83χρονος στο Βραχάτι Κορινθίας, ο οποίος ήλθε αντιμέτωπος με 3 ληστές το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ληστές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στο σπίτι που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, σπάζοντας τη θύρα της μπαλκονόπορτας και με τη χρήση βίας και απειλών κατάφεραν να αποσπάσουν 4.000 ευρώ από τον ηλικιωμένο.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο κατάστημα του γιου του που βρίσκεται στο ισόγειο, ωστόσο ο ηλικιωμένος κατάφερε να ενεργοποιήσει το συναγερμό, με αποτέλεσμα να οι δράστες να πανικοβληθούν και να τραπούν σε φυγή.

