Χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο και ταραμοσαλάτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Δύο συνταγές που θα απογειώσουν την γεύση στο Σαρακοστιανό τραπέζι, μας προτείνουν η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και η εκπομπή “Το Πρωινό”.

Συνταγή για χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο τρυφερό και μαλακό, αλλά και για εξαιρετική ταραμοσαλάτα πρότεινε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Παρασκευή, από την κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», στον ΑΝΤ1.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για το ψητό χταπόδι στο φούρνο «με προετοιμασία 5 λεπτών, έχεις το πιο νόστιμο και μαλακό ψητό χταπόδι που έχεις δοκιμάσει».

Υλικά για το χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο

1 χταπόδι (περίπου 1 κιλό με 1.200 γραμμ.)

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

1 δαφνόφυλλο

1 σκελίδα σκόρδο

1 πρέζα ρίγανη

2 μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση - Χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο

Εκτός από το λιαστό ψητό χταπόδι στα κάρβουνα αυτή η συνταγή με 3 υλικά και 5? προετοιμασία για ψητό χταπόδι στο φούρνο θα σας εντυπωσιάσει! Συνοδέψτε το με ταραμοσαλάτα και λαγάνα στο σαρακοστιανό τραπέζι. Σίγουρα όμως θα το φτιάχνετε όλο το χρόνο, μόλις δοκιμάσετε πόσο τρυφερό και μαλακό γίνεται το χταπόδι ψητό στο φούρνο.

Για να φτιάξουμε το χταπόδι ψητό στο αλουμινόχαρτο, καθαρίζουμε πρώτα το χταπόδι και το βάζουμε ολόκληρο μέσα σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το μπαλσάμικο (ή απλό ξύδι από κρασί), το δαφνόφυλλο, το σκόρδο και τη ρίγανη κι ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μαζί.

Απλώνουμε σταυρωτά στον πάγκο δύο μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο και ακουμπάμε επάνω ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Τοποθετούμε το χταπόδι στη μέση και το περιχύνουμε με το μείγμα.

Πιάνουμε σταυρωτά το αντικολλητικό χαρτί και κλείνουμε με το αλουμινόχαρτο σε πακέτο – όχι σφιχτό γιατί φουσκώνει με το ψήσιμο.

Ψήνουμε το χταπόδι για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά έως 1 ώρα και 30 λεπτά στους 180?C και το σερβίρουμε.

Μυστικά για τέλειο χταπόδι

Δεν αλατίζουμε ποτέ το χταπόδι.

Για να κόψουμε πιο εύκολα το χταπόδι και να μην γλιστράει το αφήνουμε 30 λεπτά στην κατάψυξη.

Το σιγανό μαγείρεμα μελώνει το χταπόδι.

Το ζουμάκι που μένει μετά το ψήσιμο του χταποδιού το χρησιμοποιείτε σαν dressing, αφού το ανακατέψετε καλά, σε σαλάτες, σε βραστή/ψητή πατάτα, σε σαλάτα ζυμαρικών. Επίσης, ο ζωμός του χταποδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα στην κατσαρόλα με ζυμαρικά ή ρύζι. Δεν θα πιστεύετε τι νοστιμιά θα δώσει στην κατσαρόλα σας.

Εύκολη ταραμοσαλάτα μους χωρίς ψωμί

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας πρότεινε και εύκολη συνταγή για ταραμοσαλάτα “αλοιφή”. Όπως λέει «Για την εύκολη ταραμοσαλάτα μους, διαλέγουμε ταραμά καλής ποιότητας. Εγώ χρησιμοποιώ λευκό όμως μπορείτε να βάλετε και κόκκινο ταραμά για να βγει ροζ η ταραμοσαλάτα. Εξαρτάται τι προτιμάτε. Γίνεται με απλά υλικά: ταραμά, κρεμμύδι, λεμόνι, λάδι και νερό. Ιδανικά χρειάζεστε ένα μίξερ αλλά μπορεί να γίνει και χωρίς μίξερ, σε γουδί αλλά θέλει συνεχές χτύπημα. Αν την φτιάξετε χωρίς μίξερ θέλει συνεχές ανακάτεμα με γρήγορες κινήσεις για να γίνει κρεμώδης και βελούδινη».

Υλικά για την ταραμοσαλάτα

80 γρ. ταραμάς λευκός

1 ζουμερό λεμόνι

1 κ.σ. τριμμένο ξερό κρεμμύδι

300 γρ. καλαμποκέλαιο

30 γρ. ελαιόλαδο

50 γρ. νερό

Άνηθος ψιλοκομμένος (προαιρετικά)

Μελάνι σουπιάς για μαύρη ταραμοσαλάτα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βάζουμε στο μίξερ τον ταραμά, τον χυμό λεμονιού και το πολύ ψιλοκομένο ή τριμμένο κρεμμύδι.

Τα πολτοποιούμε να γίνουν αλοιφή.

Σιγά σιγά προσθέτουμε το λάδι σταδιακά ενώ ταυτόχρονα χτυπάμε με το μίξερ. Ιδανικό μίξερ είναι το ραβδομπλεντερ με τον στενό κάδο του.

Η ταραμοσαλάτα αρχίζει να πήζει σιγά σιγά με την προσθήκη του λαδιού.

Όταν βάλουμε στο τέλος και το ελαιόλαδο για την γεύση, σφίγγει αρκετά.

Τότε προσθέτουμε το νερό σιγά σιγά όχι όλο με μιας. Με το νερό στην ταραμοσαλάτα θα πετύχουμε την ρευστότητα που θέλουμε.

Γι’ αυτό το ρίχνουμε λίγο-λίγο και ταυτόχρονα πολτοποιούμε την μους ταραμοσαλάτα και σε 3’ είναι έτοιμη.

Αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο άνηθο, ταιριάζει πάρα πολύ.

Στο τέλος δηλαδή αφού την φτιάξουμε προσθέτουμε τον άνηθο κι ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Δοκιμάζουμε κι αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο λεμόνι για περισσότερη οξύτητα ή προσθέτουμε λίγο λάδι για να γλυκάνει.

Την μεταφέρουμε σε γυάλινο σκεύος με καπάκι.

Την διατηρούμε στο ψυγείο για πολλές ημέρες.

Αν θέλουμε προσθέτουμε μελάνι σουπιάς για μαύρη ταραμοσαλάτα.