Πάτρα – καρναβάλι: Δεκάδες μεθυσμένοι σε νοσοκομεία λόγω υπερβολικής κατανάλωσης

Περίπου 50 άτομα μεταφέρηκαν στο Νοσοκομείο στο Ρίο κι άλλα 40 στο νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα

Η «καρδιά» του Καρναβαλιού χτυπά στην Πάτρα. Εκεί όπου το ξεφάντωμα και το κέφι καλά κρατούν. Όμως, φαίνεται ότι ορισμένοι το παρακάνουν με το αλκοόλ με αποτέλεσμα η χαρά να μετατρέπεται σε δυσάρεστη εμπειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 90 περιστατικά ακραίας μέθης έχουν καταγραφεί στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Σαράντα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα και 50 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο.

