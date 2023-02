Κοινωνία

Απαγορευτικό απόπλου στο Ιόνιο

Δείτε σε ποια λιμάνια έδεσαν τα πλοία λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Δεμένα στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, θα μείνουν τα πλοία που εκτελούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα δυο νησιά εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Ιόνιο.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries», στην οποία αναφέρει ότι «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 16:15, από Πόρο προς Κυλλήνη 15:00 και από Κυλλήνη προς Πόρο 17:00».

