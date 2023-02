Κοινωνία

Φωτιά σε λεωφορείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα (βίντεο)

Τρόμος για επιβάτες και οδηγό, που πανικόβλητοι αντίκριζαν το λεωφορείο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το μεσημέρι της Κυριακής λεωφορείο των ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο προς τα Κοιμητήρια Ευόσμου, στην Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 12:00, τη στιγμή που το όχημα βρισκόταν εντός των Κοιμητηρίων.

Επί τόπου έσπευσαν και έσβησαν την πυρκαγιά έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι επιβάτες μαζί με τον οδηγό εγκατέλειψαν άμεσα το λεωφορείο και δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: thestival.gr

