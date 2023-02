Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν Βαρβάκειος και Ρέντη

Παραδοσιακά ανοικτά θα είναι από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο νωρίς το απόγευμα τα καταστήματα σε Βαρβάκειο Αγορά και Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη προκειμένου να προμηθευτούν οι καταναλωτές σαρακοστιανά εδέσματα.

Στο μεταξύ κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές, αύριο, Καθαρά Δευτέρα ενώ όπως έχει διευκρινίσει με ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, τα καταστήματα τροφίμων (παντοπωλεία, ψαράδικα κ.α.) θα λειτουργήσουν κανονικά την Καθαρά Δευτέρα

«Συγκρατούμε τις τιμές σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι ώστε να αγοράζουν όλοι οι Έλληνες με τις ίδιες τιμές ή και πιο μειωμένες από πέρυσι για το Σαρακοστιανό τραπέζι» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης κατά την χθεσινή του επίσκεψη στην Βαρβάκειο Αγορά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κίνηση την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ήταν αυξημένη στο 100% και πρόσθεσε «συγκρατούμε τις τιμές σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι ώστε να αγοράζουν όλοι οι Έλληνες με τις ίδιες τιμές ή και πιο μειωμένες από πέρυσι για το Σαρακοστιανό τραπέζι» και πρόσθεσε: «Πετύχαμε να κρατήσουμε τις τιμές κάτω από πέρυσι και αυτό είναι το μήνυμα».

Μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι σε ό,τι αφορά στην τιμή της λαγάνας ο υπουργός έχει δηλώσει ότι «η τιμή της λαγάνας κυμαίνεται από 2,80-3,30 ευρώ. Για να είμαι δίκαιος, είναι λογικό να έχει μία μικρή αύξηση λόγω της αύξηση των αλευριών. Εάν πάνε οι καταναλωτές την Δευτέρα και βρουν τη λαγάνα με 4,5 ευρώ και άνω, να κάνουν καταγγελία στο 1520 και να στείλω άμεσα τη ΔΙΜΕΑ (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς) και θα επιβάλει πρόστιμο. Μιλάμε για την παραδοσιακή λαγάνα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα στην Βαρβάκειο θα λειτουργούν από τις 21:00 σήμερα το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Αντίστοιχα, ανοικτά είναι, από σήμερα μέχρι και αύριο το απόγευμα και τα καταστήματα στην Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη.Στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) υπάρχει αναρτημένο το αναλυτικό, πρόγραμμα λειτουργίας του κάθε καταστήματος.

