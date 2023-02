Αθλητικά

Ο Τσαλμπούρης ανακοινώθηκε από την Μπιλμπάο

Ο διεθνής σέντερ θα γίνει ο 5ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των Βάσκων.

Συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν με την Μπιλμπάο υπέγραψε ο Γιώργος Τσαλμπούρης και ανακοινώθηκε από τους Βάσκους.

Ο Έλληνας σέντερ, ύψους 2.18, είχε ξεκινήσει τη σεζόν στην ισπανική Μπέτις, με την οποία είχε 8,8 πόντους και 2,9 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Τσαλμπούρης έγινε σήμερα ο 5ος Έλληνας που φορά τη φανέλα της Μπιλμπάο, μετά τους Νίκο Χατζή, Κώστα Βασιλειάδη, Δημήτρη Μαυροειδή και Γιώργο Μπόγρη.

