Σαλαμίνα: Αγνοείται άνδρας που επέβαινε σε φουσκωτό - Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Η φουσκωτή λέμβος βρισκόταν στην περιοχή δυτικά της Σαλαμίνας, όπου έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 με 6 Μποφόρ.



Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε φουσκωτό ανοιχτά της Σαλαμίνας, βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμενικό.

Στις έρευνες που γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο αλιευτικά σκάφη, ένα ελικόπτερο και δύο οχήματα του Λιμενικού από ξηράς.

Η φουσκωτή λέμβος βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή δυτικά της Σαλαμίνας, όπου έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 με 6 Μποφόρ.

