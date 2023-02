Αθλητικά

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός: Συνεχίζουν να “αγνοούν” την νίκη οι γηπεδούχοι

Η ομάδα της Βοιωτίας διέκοψε το σερί των 4 ηττών, αλλά ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης.

Στην προτελευταία θέση της Super League παραμένει ο Λεβαδειακός, μετά το 0-0 που παραχώρησε στον Παναιτωλικό, σε αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική. Η ομάδα της Βοιωτίας διέκοψε μεν ένα σερί τεσσάρων ηττών, αλλά έμεινε για ένατο διαδοχικό ματς χωρίς νίκη και συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναφορικά με την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο πολύ δυνατός αέρας είχε... πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση και αυτό φάνηκε μόλις στο 5ο λεπτό, όταν η σέντρα-σουτ του Σακό πήρε πορεία προς την εστία του Παναιτωλικού και ανάγκασε τον Γκρατερόλ σε δύσκολη επέμβαση.

Οι γηπεδούχοι δεν μετουσίωσαν σε ευκαιρίες την αρχική τους ορμή και σταδιακά η ομάδα του Αγρινίου ισορρόπησε το παιχνίδι και πλησίασε το γκολ στο 38΄, όταν ο Καρέλης βρέθηκε μόνος μέσα στην περιοχή (από πλάγια θέση όμως) και σούταρε, αλλά ο Γκροφ απέκρουσε.

Το β΄ ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναιτωλικό να έχει την υπεροχή, αλλά ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που απείλησε στο 54΄, όταν η σέντρα του Βρακά κόντραρε και πήρε κατεύθυνση προς την εστία, με τον Γκρατερόλ να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να διώξει.

Με την πάροδο του χρόνου οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγαλύτερη διάθεση να επιτεθούν (άλλωστε εκείνοι είχαν τη μεγάλη ανάγκη βαθμών), αλλά η μόνη φάση που δημιούργησαν ήταν ένα απευθείας φάουλ του Νταμπό στο 85΄ που πέρασε λίγο εκτός εστίας.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Σακό - Χουχούμης, Ντίας

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Παζ, Χάμοντ, Νταμπό, Βρακάς, Λιάγκας, Ντεντάκης, Νίκας (69΄ Σκβάρκα), Παναγιώτου, Γιαννιώτας (80΄ Συμελίδης), Σακό (74΄ Δούμτσιος)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Γκρατερόλ, Λιάβας, Χουχούμης, Μλάντεν, Λάρσον, Μάρτενσον, Ντίας, Κολοβός (80΄ Μπουζούκης), Ντουάρτε, Σενγκέλια (63΄ Χουάνπι), Καρέλης (80΄ Ζοάο Πέδρο)

