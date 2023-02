Αθλητικά

Ιωνικός – ΟΦΗ: Τον νίκησε και τον “βύθισε”

Το VAR έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης και την νίκη των Κρητικών.

Με δύο γκολ του Τοράλ στο φινάλε του αγώνα (83΄ με πέναλτι και 92΄), ο ΟΦΗ επικράτησε 2-0 στη Νεάπολη του Ιωνικού, σε αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της Super League.

Η κρητική ομάδα πέτυχε την τέταρτη εκτός έδρας νίκη της και πλέον θα μπει με ασφάλεια στα πλέι-άουτ, ενώ οι Νικαιώτες (που διαμαρτύρονται για τη διαιτησία) βρίσκονται πλέον μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα που γνώρισαν.

Οι γηπεδούχοι ήταν η ομάδα που «καιγόταν» για βαθμούς και μπήκαν στο γήπεδο με σαφείς επιθετικούς προσανατολισμούς. Στο 16΄ η κεφαλιά του Μάντζη πέρασε λίγο άουτ, ένα λεπτό αργότερα ο Φαντιγκά έκανε πολύ επικίνδυνο γύρισμα, αλλά δεν βρέθηκε συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας, ενώ στο 20΄ ο Βαλεριάνος εκτέλεσε φάουλ, ο Μάντζης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μπουένα δεν μπόρεσε από κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 26΄ ο Μάντζης σκόραρε με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, αλλά μετά από τρίλεπτη αναμονή και παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Βαλεριάνου, που είχε κάνει την κεφαλιά-πάσα προς τον σέντερ φορ της ομάδας του.

Η φάση αυτή «πάγωσε» τους παίκτες του Ιωνικού και λίγο έλειψε ο ΟΦΗ στην πρώτη επικίνδυνη επίθεσή του να ανοίξει το σκορ στο 31΄, όμως ο Χουτεσιώτης νίκησε στο τετ-α-τετ τον Μπαλογιάννη. Στο φινάλε του ημιχρόνου οι Κρήτες είχαν άλλη μία καλή ευκαιρία, με το σουτ του Μπάκιτς να βρίσκει ελάχιστα την εξωτερική πλευρά του δοκαριού και να καταλήγει άουτ.

Ο Ιωνικός ανέκτησε τον έλεγχο στο ξεκίνημα του β΄ μέρους και στο 50΄ πανηγύρισε προσωρινά κερδισμένο πέναλτι και αποβολή, όμως ο VAR διόρθωσε το λάθος του διαιτητή Παπαπέτρου, αφού η επαφή του Βούρου με τον επελαύνοντα Φαντιγκά δεν συνιστούσε σε καμία περίπτωση ανατροπή.

Στο 55΄ ο Σεμπά δεν μπόρεσε από κοντά να νικήσει τον Μανδά, σε μία φάση στην οποία πάντως ο Βραζιλιάνος μέσος φάνηκε να είναι εκτεθειμένος, ενώ στο 58΄ η προβολή του Μύγα μέσα από τη μικρή περιοχή κόντραρε στα σώματα.

Κι ενώ σταδιακά ο ρυθμός έπεφτε, ήρθε η φάση του 80ου λεπτού να βάλει «φωτιά» στον αγώνα. Σε μία εκτέλεση κόρνερ του ΟΦΗ, ο Πασαλίδης έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και -ενώ η μπάλα κατευθύνθηκε στην άλλη πλευρά- βρέθηκε στο έδαφος.

Ο Τάσος Παπαπέτρου κλήθηκε από τον VAR να δει το βίντεο της φάσης και έδωσε πέναλτι, για πάτημα του Μπουένα στον αμυντικό των φιλοξενούμενων, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Τοράλ στο 83΄.

Οι προσπάθειες του Ιωνικού να αντιδράσει ήταν σπασμωδικές και δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τοράλ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή «σφράγισε» τη νίκη του ΟΦΗ και δυσκόλεψε το έργο των Νικαιωτών, που πλέον βρίσκονται στο +1 από τον Λεβαδειακό και στο +2 από τη Λαμία.

Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Βαλεριάνος.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Φαντιγκά, Μπουένα, Βαλεριάνος, Μύγας - Βούρος, Μαδάς

Κόκκινη: Βαλεριάνος (90+8΄, 2η κίτρινη)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Μπουένα (84΄ Μασάς), Σάκιτς, Φαντιγκά, Κάνιας (84΄ Λοβέρα), Σεμπά (90+3΄ Ελευθεριάδης), Μάντζης (67΄ Μάνος)

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Τσιλιανίδης (85΄ Μαρινάκης), Μπαλογιάννης, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Περέα, Ντιουσέ, Μπάκιτς, Τοράλ (90+5΄ Γκρόνινγκ), Ντίκο (83΄ Μοσκέρα)

