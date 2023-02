Η Κέιτ Μίντλετον στα αποδυτήρια της Εθνικής ομάδας Ράγκμπι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάδοχος και η σύζυγός του δεν δίστασαν να μπουν στον χώρο που αλλάζουν οι αθλητές και να μιλήσουν μαζί τους.

Ένα διαφορετικό πρόσωπο, σε σχέση με αυτό που μας έχει συνηθίσει το Μπάκιγκαμ, επιχειρούν να βγάλουν προς τα έξω ο διάδοχος του θρόνου Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλεντον.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκαν στα παρασκήνια της αναμέτρησης των εθνικών ομάδων ράγκπμι της Ουαλιας και της Αγγλίας και μίλησαν με τους παίκτες και τους παράγοντες.

?? Back in Cardiff for @WelshRugbyUnion vs @EnglandRugby ??



Fantastic to meet the Welsh Rugby Charitable Trust, stadium staff and all the volunteers that make the game what it is. Thank you for having us @SixNationsRugby! pic.twitter.com/aDj9YoKDk6