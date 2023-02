Κόσμος

Πούτιν – Ερντογάν: Οι ευχές για τα γενέθλια του “Σουλτάνου” και τα εγκώμια

Μέλι… έσταζε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ευχόμενος στον Τούρκο ομόλογο του για τα 69α γενέθλια του.

Αφού πρώτα ο Βλαντιμίρ Πούτιν τηλεφώνησε στον Τούρκο Πρόεδρο στη συνέχεια του έστειλε και ένα ξεχωριστό τηλεγράφημα - εγκώμιο για τα γενέθλιά του, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν κλείνει σήμερα τα 69, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξαίρει το θάρρος του και την ικανότητά του να λαμβάνει ισορροπημένες και απαραίτητες αποφάσεις σε μια περίοδο δύσκολη και κρίσιμη που η Τουρκία προσπαθεί να ξεπεράσει τις τραγικές συνέπειες του σεισμού.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρει μάλιστα ότι αυτά είναι τα καλύτερα προσόντα του Ταγίπ Ερντογάν ως πολιτικού και ως ανθρώπου. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρει ακόμη ότι ο Τούρκος Πρόεδρος απολαμβάνει τον σεβασμό τόσο των συμπατριωτών του όσο και των ανθρώπων στο εξωτερικό.

Η Ρωσία εκτιμά την συμβολή του Ταγίπ Ερντογάν στην ενίσχυση των σχέσεων δύο χωρών, αναφέρει ό Πρόεδρος της Ρωσίας και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί.

Μηνύματα για τα γενέθλια του Τούρκου Προέδρου απέστειλαν και ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν και της Σερβίας.

