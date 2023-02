Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Ούνιον Βερολίνου: Περίπατος… στο ντέρμπι κορυφής

Οι Βερολινέζοι μπορεί να εντυπωσιάζουν φέτος, αλλά οι Βαυαροί ήταν καταιγιστικοί απόψε και δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Η βαθμολογία μετά από 21 αγωνιστικές «έλεγε» πως ήταν «ντέρμπι» κορυφής. Η Μπάγερν Μονάχου ωστόσο, μετέτρεψε τον αγώνα με την Ουνιόν σε κυριακάτικη... βόλτα στην «Allianz Arena», συνέτριψε την αντίπαλό της με 3-0 (έχοντας σημειώσει όλα τα τέρματά της απ' το πρώτο 45λεπτο) και έδειξε στους -εξαιρετικούς φέτος- Βερολινέζους πως έχουν να ανέβουν πολλά «σκαλοπάτια» ακόμη, για να πλησιάσουν στο επίπεδό της.

Οι Βαυαροί δεν είχαν διάθεση για... παιχνίδια κι εμφανίστηκαν «θυμωμένοι» στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα απ' την προ οκτώ ημερών ήττα τους απ' την Γκλάντμπαχ (3-2).

Μετά το 30' πάτησαν... γκάζι, βρήκαν το πρώτο γκολ τους απ' τον Τσούπο-Μότινγκ στο 31' και «καθάρισαν» το ματς πριν καν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, χάρις στα γκολ των Κομάν (40') και Μουσιάλα (45'+1).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες της Μπάγερν έριξαν... ταχύτητα κι έκαναν συντήρηση δυνάμεων, έπειτα από ένα πολύ «γεμάτο» 20ήμερο με σερί αγώνες σε Bundesliga, Champions League και Κύπελλο Γερμανίας.

