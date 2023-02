Πολιτική

Πολάκης - ΣΥΡΙΖΑ: “Πόλεμος” με φόντο τις κάλπες

Θύελλα στην Κουμουνδούρου και στο πολιτικό σκηνικό μετά τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη. Η αντίδραση του Τσίπρα και τα "πυρά' από το Μαξίμου και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πολιτικό σάλο και «ρήγμα» στον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, με αφορμή την καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Νίκο Παππά, στοχοποίησε σε ανάρτησή του δικαστικούς και δημοσιογράφους.

Ο Αλέξης Τσίπρας καθαίρεσε τον βουλευτή του από τη θέση του τομεάρχη Διαφάνειας και αποφάσισε την παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη αναμένεται να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, δεδομένου και ότι ο βουλευτής Χανίων προειδοποίησε με ανάρτηση του ότι εκεί «θα ειπωθούν ΌΛΑ».

Θα τα πούμε ΟΛΑ στην πολιτική γραμματεια και στην Κεντρική Επιτροπή .

Με «πηγές» δεν θα ανοίξω διάλογο ….

Προφανώς υπάρχουν και διαδικασίες και όργανα στα οποία και συμμετείχα και εκλέχθηκα και μάλιστα με υψηλότατα ποσοστά.

Εκει θα μιλήσουμε

και θα δούμε ποιος έχει δίκιο ! pic.twitter.com/yu4cxtzSkp — Παυλος Πολακης (@pavpol2222) February 26, 2023

Από την πλευρά της η ΝΔ ζήτησε την οριστική διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το κόμμα και την αποπομπή και του Νίκου Παππά από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαρροές της Κουμουνδούρου άφησαν να εννοηθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη αποφασίσει τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανοιχτό είναι το θέμα της διαγραφής του και από το κόμμα.

Εισαγγελική παρέμβαση για την ανάρτηση Πολάκη

Εν τω μεταξύ, αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσαν οι αναρτήσεις που Παύλου Πολάκη για ανώτατους δικαστικούς που μετείχαν στη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου που καταδίκασε τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά.

Η παρέμβαση έγινε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αντώνη Ελευθεριάνο ο οποίος έδωσε εντολή στην προϊσταμένη της Ποινικής Δίωξης Ελένη Τριανταφύλλου για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για δύο τουλάχιστον αδικήματα, αυτό της διέγερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών.

Η εισαγγελική παρέμβαση καταλαμβάνει σειρά αναρτήσεων στο διαδίκτυο και όχι μόνον την επίμαχη ανάρτηση Πολάκη που τον οδήγησε εκτός ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο η Εισαγγελία λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας θα αποστείλει την υπόθεση, όπως προβλέπεται, στη Βουλή για τα περαιτέρω.

Οικονόμου: Ο Πολάκης, ο πολακισμός και ο καθρέφτης του Τσίπρα

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον καθρέφτη του, που δεν είναι άλλος από τον πολακισμό», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν αποδοκίμασε ευθέως και ξεκάθαρα τις φασιστικές, όπως αναφέρει, θέσεις του Παύλου Πολάκη, που στοχοποίησε και προέγραψε μια σειρά ανθρώπων.

Αποδίδει δε στον Αλέξη Τσίπρα πως συμπεριφέρεται με πολακισμό, που «είναι το ανώτατο στάδιο ενός είδους πολιτικής, του συριζαϊσμού, που εμπνεύστηκε, εξέθρεψε και γιγάντωσε ο κ. Τσίπρας, καλύπτοντας συστηματικά τον κ. Πολάκη».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται «Ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόταν ο κ. Πολάκης, ήταν γνωστός στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το ίδιο γνωστή ήταν στον κ. Πολάκη και η ενσωμάτωση και παράδοση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ολιγαρχικό σύστημα μετά την συνθηκολόγηση το βράδυ της 5ης Ιουλίου του 15'. Ας μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Από εκεί κι έπειτα, το μόνο "νέο στοιχείο" που υπήρξε σε βάρος του Παύλου Πολάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πως για πρώτη φορά έθεσε ζητήματα όπως η κατάργηση της ΑΔΑΕ και του ΤΧΣ -χωρίς φυσικά ποτέ να αγγίζει ακόμα κι εκεί, τον κ. Στουρνάρα-, ζητήματα που μόνο το ΜέΡΑ25 έθετε, όταν ο κ. Πολάκης αποδεχόταν την "γραμμή" της συνθηκολόγησης της ηγεσίας του κόμματος του. Ενώ, το "βαθύ κράτος" που λέει, δεν είναι κάποιοι δημοσιογράφοι και δικαστές, που σαφώς και είναι μέρος του συστήματος, άλλοι όμως είναι αυτοί που το καθοδηγούν και τους τελευταίους μόνο το ΜέΡΑ25 τολμάει να κατονομάσει, μηνυόμενο κιόλας κι από τους αυτούς τους ίδιους, τους ολιγάρχες. Όσον αφορά τέλος, στην εισαγγελική παρέμβαση για την ανάρτηση του κ. Πολάκη, αποτελεί αδιανόητη, απαράδεκτη και επικίνδυνη, για την ίδια την δημοκρατία πρακτική, την οποία και καταδικάζουμε. Είναι άλλωστε οι ίδιοι Εισαγγελείς και Δικαστές που δεν έχουν διατάξει την παραμικρή προκαταρτική εξέταση για σωρεία παρακολουθήσεων υψηλόβαθμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, της Κυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα πια!»





