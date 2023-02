Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς συνέχισαν την προέλαση και χωρίς τον Greek Freak

Τα «ελάφια» πέτυχαν την 14η συνεχόμενη νίκη τους με θύμα τους αυτή τη φορά τους «ήλιους» του Φοίνιξ.

Με τους Τζέι Κράουντερ και Τζρου Χόλιντεϊ να «σηκώνουν την ομάδα στις πλάτες τους» και να παίζουν και για τον πληγωμένο στο γόνατο Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στο Fiserv Forum με 104-101 του Φοίνιξ κι έφτασαν αισίως τις 14 συνεχόμενες νίκες στο ΝΒΑ.

Ο Greek Freak έμεινε εκτός παρκέ, παρ΄ όλα αυτά είδε την ομάδα του να βγάζει ποιότητα και πάθος στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και να ξεπερνά το εμπόδιο των Σανς, μένοντας «ζωντανή» στο κυνήγι των πρωτοπόρων Μπόστον Σέλτικς για την πρώτη θέση της Ανατολής.

Το Μιλγουόκι ανέβηκε στο 43-17 (26-5 εντός και 17-12 εκτός έδρας), πίσω από τους Κέλτες που έχουν 44-17. Οι δύο ομάδες μετρούν από μία νίκη και στο ένα ματς που έχουν να δώσουν ακόμη θα κριθεί πιθανότατα η πρωτιά της κανονικής περιόδου.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ ήταν μαγικός με 33 πόντους (9/13 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ο Μπρουκ Λόπεζ σταμάτησε στους 22 (12 ριμπάουντ, 4 μπλοκ), ενώ μεγάλη εμφάνιση έκανε και ο Τζέι Κράουντερ, ο οποίος με δύο καθοριστικά τρίποντα από τη γωνία «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του.

Στο 33-29 έπεσε το Φοίνιξ (21-10 εντός και 12-19 εκτός έδρας) και περιμένει τον Κέβιν Ντουράντ για να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Ο Ντέβιν Μπούκερ (24 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και ο Ντιάντρε Έιτον (22 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ξεχώρισαν από τους Σανς.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι το Μπρούκλιν (ξημερώματα Τετάρτης 1/03) στο Barclays Center.

