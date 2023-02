Οικονομία

Γεωργαντάς για αγρότες: οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, η ΚΑΠ και το νέο πρόγραμμα συμβουλών

Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος. Τι είπε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔε και την αγροτεχνολογία.

Η αύξηση του μέσου όρου κατάρτισης των Ελλήνων αγροτών τουλάχιστον στο επίπεδο του μέσου ευρωπαϊκού όρου θα αποτελέσει την προτεραιότητα «της επόμενης θητείας, της κυβέρνησής μας» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς.

Προσέθεσε ότι η αγροτεχνολογία θα «πρέπει να γίνει μέρος της παραγωγικής διαδικασίας των αγροτών μας» και υπογράμμισε ότι «η πράσινη ψηφιακή μετάβαση στον αγροτικό τομέα είναι ίσως το ύψιστο εργαλείο αυτή την στιγμή για τις επόμενες δεκαετίες».

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε στην αρχή του τρέχοντος έτους, ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση στη νέα εποχή, της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης, της γνώσης και της καινοτομίας».

Παράλληλα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στάθηκε στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η κατάρτιση των γεωργών και των κτηνοτρόφων σημειώνοντας ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα γεωργικών συμβουλών, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ ο κ. Γεωργαντάς σημείωσε πως «γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε η δήλωση να ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου και πριν τις εκλογές».

Τέλος, υποστηρίζει την μετάβαση των δηλώσεων στο gov.gr καθώς, όπως σημειώνει, «διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία μιας διαδικασίας», επισημαίνοντας ότι παρά τα όποια προβλήματα προέκυψαν «εδώ και πέρα οι προοπτικές θα είναι μόνο καλές».

