ΑΑΔΕ: Όργιο φοροδιαφυγής σε κλάδους παροχής υπηρεσιών

Πως απέκρυβαν εισόδημα και πως πιάστηκαν… στη φάκα. Δείτε χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για επιχειρήσεις, στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο χειρισμό και τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό, λόγω στοιχείων των ελέγχων, όπως ο τόπος και η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

Έτσι, σημαντική απόκρυψη φορολογητέας ύλης εντοπίστηκε σε:

Υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Ιατρικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες φωτογράφισης

Τηλεπικοινωνίες

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης

Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων

Υπηρεσίες εργολάβων τελετών

Ενεχυροδανειστήρια

Φροντιστήρια

Γυμναστήρια

Καφέ-μπαρ

Πώς απέκρυβαν εισόδημα

Ο κατάλογος της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενώ παρείχαν υπηρεσίες

ΔΕΝ εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία

ΔΕΝ υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις

ΔΕΝ είχαν δηλώσει στην Εφορία την επιχειρηματική τους δραστηριότητα

Πώς πιάστηκαν στη φάκα

Οι ελεγκτές εντόπισαν τη φοροδιαφυγή αξιοποιώντας:

Καταγγελίες πολιτών

Έρευνες στο διαδίκτυο,

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών

Επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων

Ενδεικτικές υποθέσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2022 είναι οι ακόλουθες:

Σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, από το 2016-2020, με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.400.000€.

Ατομική επιχείρηση στη Λάρισα, με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης, εισέπραξε, από το 2016 έως 2020, 880.000€, χωρίς να εκδώσει 1.400 αποδείξεις

Ομόρρυθμη εταιρεία στη Λάρισα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2016 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 540.000€.

Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας καφέ-μπαρ, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 470.000€.

Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου, κατά τα έτη 2017-2019, δεν εξέδωσε 1.011 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε πάνω από 215.000€.

Ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων επ' ενεχύρω αντικειμένων, από το 2012-2019, δεν εξέδωσε 15.183 φορολογικά στοιχεία, άνω των 650.000€, ενώ, από το 2016-2019 εξέδωσε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 3,6 εκατ. ευρώ.

Γραφείο τελετών στα Δωδεκάνησα, από το 2016-2020, δεν υπέβαλε ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 450.000€.

Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Κέρκυρα και αντικείμενο δραστηριότητας παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντοπίστηκε να αποκρύπτει εισοδήματα άνω των 430.000€, κατά τα έτη 2015 έως 2019, τα οποία προέρχονταν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ως αμοιβή για παροχή ιατρικής υπηρεσίας σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους.

Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πιερία και αντικείμενο δραστηριότητας καθαρισμό κτιρίων και χαλιών, κατά το έτος 2020 δεν εξέδωσε 2.984 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 210.000€.

Υπαίθριος χώρος στάθμευσης στα Σπάτα, κατά τα έτη 2016-2020, δεν εξέδωσε 30.540 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 460.000€.

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις τηλεπικοινωνίες υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 3.700.000€.

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο κύριας δραστηριότητας ταχυμεταφορές, δεν εξέδωσε 33 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 1.500.000€.

Ιατρός στην Κομοτηνή, κατά το έτος 2016, δεν εξέδωσε 667 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 28.000€.

Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής, κατά το έτος 2017, δεν εξέδωσε 2.264 φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αξία των εν λόγω στοιχείων υπερέβαινε τα 75.000€.

