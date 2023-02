Πολιτισμός

Πέθανε ο Τάσος Βουγιατζής

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του ταλαντούχου Τάσου Βουγιατζή.

Ένας δημιουργός που είχε τροφοδοτήσει το ελληνικό ρεπερτόριο με πλήθος τραγουδιών, ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός Τάσος Βουγιατζής, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 60 ετών, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στους δεκάδες καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Ανάμεσά τους και η Ελένη Δήμου η οποία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook: «Αποχαιρετώ έναν ακόμα αγαπημένο συνεργάτη και φίλο με αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Τάσος με τις μασέλες του. Ήθελε να το πω εγώ μα εξέφραζε τον ίδιο απόλυτα. Καλό ταξίδι φίλε μου. Λυπάμαι Λυπάμαι. Τάσος Βουγιατζής Τάσος με τις μασέλες RIP».

Παράλληλα, δημοσίευσε το τραγούδι «Πρώτη τ’ Απρίλη» το οποίο είχε συνθέσει ο Τάσος Βουγιατζής.

Ο Τάσος Βουγιατζής γεννήθηκε το 1963 στον Πειραιά. Ήταν ευρύτερα γνωστός ως «Τάσος με τις Μασέλες» καθώς «Μασέλες» ονομαζόταν το πρώτο του συγκρότημα.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 1986 με τίτλο «Μασέλες». Παρά τις θετικές εντυπώσεις που άφησε το πρώτο αυτό μουσικό βήμα το συγκρότημα βρέθηκε τα επόμενα χρόνια κοντά στη διάλυση και ο Τάσος Βουγιατζής σκόπευε να φύγει στο εξωτερικό. Άλλαξε όμως τα σχέδιά του μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε από την Ελένη Δήμου, η οποία, ενθουσιασμένη από τον φρέσκο ήχο της δουλειά του, τού πρότεινε να εμφανιστεί μαζί στο πρόγραμμα που θα παρουσίαζε τότε στο Άλσος Club.

Στη συνέχεια εκείνος θα γράψει τραγούδια για την υπέροχη φωνή της («Εξουσίες», «Ψέμα», «Πρώτη τ’ Απρίλη», «Ψάξε δεν θα με βρεις») κι εκείνη θα ερμηνεύσει μαζί του το τραγούδι «Με τσιγαράκι» για τον ομώνυμο δίσκο του που κυκλοφόρησε το 1991. Έναν χρόνο αργότερα θα έρθει ένας ακόμη δίσκος, ο τρίτος κατά σειρά, με τίτλο «Μικρές Ανήθικες Προτάσεις» στον οποίο συμμετέχουν ερμηνευτικά ο Νότης Σφακιανάκης, η Αλέκα Κανελλίδου, ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Ελένη Πέτα ενώ Επανέρχεται δισκογραφικά το 1994. “Με Rock ‘n Roll και με Τσιτσάνη” ο τίτλος του δίσκου σε παραγωγή πάλι του Ηλία Μπενέτου.

Στο μεταξύ έχει ήδη αρχίσει να γράφει και για άλλους, γνωστούς ερμηνευτές, τόσο παλαιότερους όπως η Βίκυ Μοσχολιού (Όλη μου η ζωή ευθύνη), η Χάρις Αλεξίου (Έχω μια αγάπη για σένα), η Γλυκερία (Είσαι το λάθος μου) και η Λίτσα Διαμάντη (Τί ζητάς) όσο και νεότερους που όμως έχουν μπει με μεγάλη φόρα στον στίβο της ελληνικής δισκογραφία. Ανάμεσά τους οι Καίτη Γαρμπή (Απλά τα πράγματα), η Έλενα Παπαρίζου (Προτεραιότητα), Νατάσσα Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος, Λίτσα Γιαγκούση, Σταμάτης Γονίδης, Κωνσταντίνα, Στέλιος Διονυσίου, Νίκος Μακρόπουλος, Ζαφείρης Μελάς, Άντζυ Σαμίου, Εκείνος & Εκείνος, C Real αλλά και ο Νότης Σφακιανάκης ο οποίος, μάλιστα έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με κάποια δικά του τραγούδια, όπως τα «Ζώνες ασφαλείας», «Ναυάγια» και «Ύποπτη».

Παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα που παρουσιάζουν κάποιοι από τους παραπάνω τραγουδιστές σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά, την οποία ηχογράφησε με μια διαφορετική μπάντα μουσικών μεταξύ των οποίων ο Σόλων Αποστολάκης στα πλήκτρα και ο Γιώργος Ρετίκας στις κιθάρες, είχε τίτλο «Ιδού» και κυκλοφόρησε το 1999.

Στη συνέχεια ο Τάσος Βουγιατζής επέλεξε να αποσυρθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένεια που δημιούργησε και στα δύο παιδιά που απέκτησε. Ο γάμος του όμως δεν κράτησε και η σύζυγός του, μετά τον χωρισμό τους, μετακόμισε μόνιμα στο Λονδίνο, μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό ήταν ένα τεράστιο «χτύπημα» για τον ίδιο που οδήγησε στην ψυχολογική του κατάρρευση, μια κατάσταση για την οποία, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ένα διάστημα, το 2019.

