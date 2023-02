Κοινωνία

Hellenic Train: Νέα δρομολόγια από την 1η Μαρτίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καταργήσεις διαδρομών με λεωφορεία και νέα δρομολόγια περιλαμβάνουν οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη, 1 Μαρτίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, από Τετάρτη 1 Μαρτίου η Hellenic Train προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / ενεργοποίηση νέων δρομολογίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της αφορούν τις παρακάτω γραμμές:

Από Τετάρτη 1 Μαρτίου θα κυκλοφορήσουν οι αμαξοστοιχίες 1671/1672 και 3673/3674 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή-Ξάνθη, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τις ίδιες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) παύουν τα αντίστοιχα δρομολόγια με λεωφορεία (C671, C672, C673 & C674). Τα Σαββατοκύριακα θα εξακολουθήσει η σύνδεση με τα λεωφορεία C671, C672, C673 & C674.

θα κυκλοφορήσουν οι αμαξοστοιχίες 1680-1681 στη Γραμμή Αλεξανδρούπολη-Νέα Ορεστιάδα. Τα αντίστοιχα λεωφορεία C680 & C681 παύουν να κυκλοφορούν. Από Σάββατο 4 Μαρτίου θα κυκλοφορούν επιπλέον δρομολόγια τα Σαββατοκύριακα στη Γραμμή Διακοπτού-Καλαβρύτων, με τα δρομολόγια 4334, 4335, 4338 & 4339 (Θερινό ωράριο).

Τέλος, από Τετάρτη 1 Μαρτίου το ζεύγος 1520-1521 (Αθήνα-Λειανοκλάδι) θα κυκλοφορεί καθημερινά με τραίνο. Τα αντίστοιχα λεωφορεία C120 & C121 παύουν να κυκλοφορούν.

