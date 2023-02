Παράξενα

Καθαρά Δευτέρα – Χανιά: Λαγάνα γίγας βάρους 70 κιλών (εικόνες)

Η λαγάνα γίγας που ζυγίζει 70 κιλά παρασκευάστηκε με 50 κιλά αλεύρι και 28 κιλά νερό. Έχει ύψος 1,80μ. και πλάτος 4,20 μέτρα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την Καθαρά Δευτέρα, η λαγάνα έχει την τιμητική της, με τον κόσμο να σπεύδει από νωρίς το πρωί στους φούρνους για να την προμηθευτεί.

Το νόστιμο παραδοσιακό ψωμί της ημέρας, το οποίο είναι πιο λεπτό και πλατύ σε σχέση με τα υπόλοιπα ψωμιά και είναι το βασικό για το σαρακοστιανό τραπέζι, συμβολίζει την έναρξη της Σαρακοστής.

Πιστός στην παράδοση του φούρνου του, ο Χάρης Δημητρουλάκης, έφτιαξε μια λαγάνα γίγας βάρους 70 κιλών!

Μιλώντας στο zarpanews.gr, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Χάρης Δημητρουλάκης, τόνισε πως χρειάστηκε να ολοκληρωθεί μια διαδικασία τριών ωρών για την συγκεκριμένη λαγάνα.

«Είναι ο 26ος χρόνος που το κάνουμε αυτό. Κάποιοι το έχουν σταματήσει, εμείς όχι. Η λαγάνα ψήστηκε σε δυο πατώματα του φούρνου και η όλη διαδικασία διήρκησε τρεις ώρες. Όσο για την τιμή της λαγάνας φέτος, αυτή πωλείται από 3-3.5 ευρώ μέχρι και 4 ευρώ.».

