Κούλουμα: Γέμισαν τα πάρκα και οι πλατείες (εικόνες)

Χωρίς περιορισμούς - για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια – λόγω κορονοϊού και οι πολίτες ξεχύθηκαν στην ύπαιθρο για να απολαύσουν τα κούλουμα.

Μετά την περίοδο των υγειονομικών περιορισμών για τον κορονοϊό, που δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις, οι πολίτες μπορούν και πάλι να τηρήσουν τις παραδόσεις, με τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας στην ύπαιθρο, γνωστότερο και ως «κούλουμα», με σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί, με μουσική και χορό.

Μια σειρά από εκδηλώσεις έχουν προγραμματίσει οι περισσότεροι αττικοί δήμοι, αφού ο καιρός δεν προβλέπεται βροχερός, αν και κάποιοι φρόντισαν να ανακοινώσουν και εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή τους κλειστούς χώρους όπου θα μετακινηθεί το γλέντι, σε περίπτωση βροχής.

Τα καζάνια και οι φούρνοι στις δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται στο φουλ και ετοιμάζουν από φασολάδα και θαλασσινά, μέχρι ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτα, χαλβά και φυσικά την τιμητική της θα έχει και η πατροπαράδοτη λαγάνα.

Το υπαίθριο «τραπέζι» που στήνουν οι δήμοι, εντός και εκτός λεκανοπεδίου, θα περιμένει τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά τους για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους. Μάλιστα ορισμένοι δήμοι θα προσφέρουν οι ίδιοι δωρεάν τον χαρταετό στους μικρούς δημότες.

