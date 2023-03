Αθλητικά

Formula 1: Τα ρεκόρ προς... κατάρριψη το 2023

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κρατούν τα σκήπτρα σε μια σειρά απο κατηγορίες και επιδόσεις, που αποτελούν πρόκληση για τους συμμετέχονται στο νέο πρωτάθλημα, που θα προβληθεί αποκλειστικά απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος... κυρίαρχος στην περυσινή σεζόν της Φόρμουλα Ένα, καθώς σημείωσε τον αριθμό-ρεκόρ των 15 νικών μέσα στη χρονιά και, συγκεντρώνοντας 454 βαθμούς, πανηγύρισε τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο οδηγών της καριέρας του. Όμως, υπάρχουν αρκετά ακόμη ρεκόρ που περιμένουν να... «σπάσουν» στη σεζόν του 2023, η «αυλαία» της οποίας ανοίγει στις 5 Μαρτίου, στο Μπαχρέιν.

Περισσότερα πρωταθλήματα οδηγών

Με τους Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με επτά τίτλους έκαστος, ο Βρετανός χρειάζεται ακόμη ένα πρωτάθλημα για να κάνει... δικό του αυτό το ρεκόρ. Έφτασε απίστευτα κοντά το 2021, καθώς η μάχη του τίτλου κρίθηκε στον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα της χρονιάς.

Περισσότερα χατ τρικ

Για να σημειώσει χατ τρικ ένας «πιλότος», πρέπει να πάρει την pole position, τη νίκη και τον ταχύτερο γύρο στο ίδιο γκραν πρι. Κάτοχος αυτού του ρεκόρ είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ που έφτασε 22 φορές στο συγκεκριμένο επίτευγμα στη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, ενώ, από την άλλη, ο Χάμιλτον έχει αυτή τη στιγμή 19 χατ τρικ.

Περισσότερα γκραν σλαμ

Για να φτάσει ένας οδηγός στο γκραν σλαμ, πρέπει να πάρει την pole position, τη νίκη, τον ταχύτερο γύρο και να βρεθεί στην πρωτοπορία σε όλους τους γύρους ενός γκραν πρι. Ο Τζιμ Κλαρκ κατέχει το σχετικό ρεκόρ, καθώς πανηγύρισε οκτώ γκραν σλαμ στη διάρκεια της καριέρας του, ενώ, μπαίνοντας στη σεζόν του 2023, ο Χάμιλτον βρίσκεται στα έξι.

Περισσότεροι βαθμοί σε μια σεζόν

Ο Φερστάπεν έκανε δικό του αυτό το ρεκόρ με 454 βαθμούς (από τους 596 που μπορούσε να διεκδικήσει) μέσα στο 2022. Όμως, με δεδομένο ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς περιλαμβάνει 23 γκραν πρι, ενώ θα διεξαχθούν και έξι αγώνες σπριντ, συνολικά... προσφέρονται 646 βαθμοί προς κατάκτηση στο 2023. Έτσι, μπορεί κάποιος οδηγός, είτε ο Ολλανδός είτε κάποιος άλλος, με μια παρόμοια... κυριαρχική εμφάνιση στη νέα σεζόν να κάνει δικό του αυτό το ρεκόρ.

Περισσότερα βάθρα σε μια σεζόν

Ο Φερστάπεν έσπασε αυτό το ρεκόρ το 2021, καθώς ανέβηκε στο βάθρο σε 18 αγώνες εκείνης της χρονιάς, καθ' οδόν προς την κατάκτηση του «παρθενικού» τίτλου οδηγών στην καριέρα του. Όμως, με 23 γκραν πρι στο καλαντάρι για το 2023, θα μπορέσει ο Ολλανδός ή κάποιος άλλος να βελτιώσει αυτή την επίδοση;

Περισσότερα γκραν πρι στην κορυφή της βαθμολογίας

Ένα επίτευγμα που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει χέρια... Ο Σουμάχερ κατέχει αυτό το ρεκόρ, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών για 37 διαδοχικούς αγώνες, ήτοι από το γκραν πρι των ΗΠΑ του 2000 έως το ιαπωνικό γκραν πρι του 2002. Από την πλευρά του, ο Φερστάπεν είναι επικεφαλής του πρωταθλήματος για 17 σερί αγώνες. Έτσι, ο Ολλανδός χρειάζεται να «πάρει κεφάλι» στη βαθμολογία στο Μπαχρέιν και θα διατηρήσει την... πρωτοπορία μέχρι και το γκραν πρι του Σάο Πάουλο, για να σπάσει αυτό το ρεκόρ.

Περισσότερες νίκες στο ίδιο γκραν πρι

Ο Σουμάχερ είναι ο κάτοχος του συγκεκριμένου ρεκόρ, καθώς μετράει οκτώ επιτυχίες στο γαλλικό γκραν πρι. Όμως, τον Γερμανό έχει «πιάσει» στην πρώτη θέση ο Χάμιλτον με οκτώ «πρωτιές» σε Βρετανία και Ουγγαρία. Έτσι, ο Βρετανός χρειάζεται άλλη μια νίκη σε κάποιον από τους δύο αγώνες, για να πάρει αυτό το ρεκόρ.

Περισσότερες pole position στο ίδιο γκραν πρι

Οι Άϊρτον Σένα και Μίκαελ Σουμάχερ μοιράζονται αυτό το ρεκόρ, καθώς ο αείμνηστος Βραζιλιάνος έχει οκτώ pole στο Σαν Μαρίνο και ο Γερμανός ισάριθμες «πρωτιές» στην εκκίνηση στην Ιαπωνία. Όμως, σε αυτό το... κλαμπ βρίσκεται και ο Χάμιλτον, ο οποίος έχει οκτώ pole σε Αυστραλία και Ουγγαρία και χρειάζεται άλλη μια σε ένα από τα δύο γκραν πρι, προκειμένου να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ.

Περισσότερες κοινές παρουσίες στο βάθρο

Οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Χάμιλτον... μοιράστηκαν 56 φορές το βάθρο στη διάρκεια της καριέρας τους, από το ιαπωνικό γκραν πρι του 2009 μέχρι το τουρκικό γκραν πρι του 2020. Στο μεταξύ, οι Χάμιλτον και Φερστάπεν έχουν μοιραστεί το βάθρο 53 φορές, όσες και το δίδυμο Χάμιλτον-Βάλτερι Μπότας. Δεδομένου, όμως, ότι ο Φινλανδός «τρέχει» για την Alfa Romeo, είναι πιο πιθανό οι Χάμιλτον και Φερστάπεν να σπάσουν αυτό το ρεκόρ, καθώς πρέπει να... συνυπάρξουν στο βάθρο ακόμη τέσσερις φορές.

Περισσότερες pole position χωρίς πρωτάθλημα

Το συγκεκριμένο ρεκόρ κατέχει ο Μπότας, καθώς ο Φινλανδός έχει πάρει 20 pole position στην καριέρα του, χωρίς να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή ο Σαρλ Λεκλέρκ έχει 18 pole position (παίρνοντας εννέα εξ αυτών μέσα στο 2022) και, αν πάρει ακόμη τρεις, αλλά δεν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο, αυτό το... ανεπιθύμητο ρεκόρ θα είναι δικό του...

Περισσότερες σεζόν με μια εκκίνηση σε αγώνα

Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι ο γηραιότερος «πιλότος» μεταξύ αυτών που θα «τρέξουν» στο πρωτάθλημα του 2023, καθώς γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1981. Ο Ισπανός είναι μέλος ενός... επίλεκτου κλαμπ, καθώς μόνο αυτός, ο Βραζιλιάνος Ρούμπενς Μπαρικέλο, ο Σουμάχερ και ο Φινλανδός Κίμι Ραϊκόνεν έχουν εκκινήσει σε αγώνα σε 19 διαφορετικές σεζόν της Φόρμουλα Ένα. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής ετοιμάζεται πλέον να σπάσει αυτό το ρεκόρ σε λίγες ημέρες στο γκραν πρι του Μπαχρέιν.

Περισσότεροι τερματισμοί σε αγώνες

Πρόκειται για ένα ρεκόρ, το οποίο είναι από... μόνο του ένας αγώνας, καθώς ο Αλόνσο βρίσκεται επικεφαλής της σχετικής «κούρσας» με 281 τερματισμούς σε γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα. Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον ακολουθεί τον Ισπανό με 280 τερματισμούς, όπερ σημαίνει ότι η αξιοπιστία των μονοθεσίων, αλλά και η τύχη θα κρίνουν τον... νικητή.

Περισσότεροι αγώνες πριν την «παρθενική» νίκη

Ο Σέρχιο Πέρες κατέχει αυτό το ρεκόρ, καθώς ο Μεξικανός χρειάστηκε 190 εκκινήσεις για να ανέβει -για πρώτη φορά στην καριέρα του- στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, το 2020, στο γκραν πρι του Σακχίρ. Από την πλευρά του, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος επιστρέφει στη Φόρμουλα Ένα με τη Haas, έχει εκκινήσει σε 181 γκραν πρι, όπερ σημαίνει ότι ο Γερμανός βρίσκεται δέκα αγώνες μακριά από το ρεκόρ του «Τσέκο»...

Περισσότεροι βαθμοί χωρίς νίκη

Ο Χούλκενμπεργκ κατέχει αυτή τη στιγμή το εν λόγω ρεκόρ, έχοντας συγκεντρώσει 521 βαθμούς στη διάρκεια της καριέρας του, ενώ ακολουθεί ο Λάντο Νόρις με 428 βαθμούς. Έτσι, ο Βρετανός χρειάζεται να «μαζέψει» τουλάχιστον 94 βαθμούς χωρίς νίκη για να... πάρει το συγκεκριμένο ρεκόρ, μολονότι αυτό εξαρτάται από τη συγκομιδή που θα έχει ο «Χουλκ» μέσα στο 2023, καταλήγει στην ανασκόπηση των ρεκόρ το άρθρο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.





“FORMULA 1 SHOW” στον ΑΝΤ1: Πρεμιέρα της F1 σε ΑΝΤ1 και ANT1+

To παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Οι διάσημοι οδηγοί είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την κορυφή και δίνουν ραντεβού με την άσφαλτο του «BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT» την Παρασκευή 3 Μαρτίου και το Σάββατο 4 Μαρτίου για τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές που θα μεταδοθούν ζωντανά από το ΑΝΤ1+. Την Κυριακή 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Την Κυριακή 5 Μαρτίου στις 16:15 θα κάνει πρεμιέρα, σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, και η νέα εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη.

Κάθε Κυριακή το «FORMULA 1 SHOW» θα ζεσταίνει τις μηχανές των μονοθέσιων μετρώντας αντίστροφα για την εκκίνηση των Grand Prix και στη συνέχεια θα μας κρατά συντροφιά και μετά την πτώση της καρό σημαίας και τις σαμπάνιες των νικητών για σχόλια, αναλύσεις των κυριότερων στιγμών και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Από το στούντιο, αλλά και από τις πίστες ανά τον κόσμο ο Τάκης Πουρνάρακης και ο Πάνος Σεϊτανίδης, με πολύχρονη εμπειρία στην περιγραφή, παρουσίαση και τον σχολιασμό των Grand Prix, θα δίνουν γκάζι στις Κυριακές μας. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις κορυφαίων οδηγών και στελεχών της Formula 1, τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις κατατακτήριες δοκιμές, καλεσμένους και ανάλυση της στρατηγικής των ομάδων, θα μας ταξιδεύουν στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου για ένα μοναδικό θέαμα υψηλών ταχυτήτων.

Μαζί τους θα βρίσκεται ο Κώστας Λεώνης, ο οποίος θα παρουσιάζει όλα τα δρώμενα από τα πρωταθλήματα της Formula 2 και Formula 3. Στο στούντιο αλλά και στις πίστες της F1 θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά, η οποία θα μας μεταφέρει τον παλμό από τα «παρασκήνια», τα Paddock και το Grid με αποκλειστικές εικόνες και δηλώσεις διάσημων οδηγών και θεατών του δημοφιλούς αθλήματος.

Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαρτίου οι κινητήρες ανάβουν, τα κόκκινα φώτα σβήνουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για το πρώτο συναρπαστικό τριήμερο της χρονιάς. Λάβετε θέσεις!

«FORMULA 1 SHOW» - Κυριακές σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ πριν την έναρξη και μετά τη λήξη των Grand Prix.

#f1ant1

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τετάρτη

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία