Κοινωνία

Βόλος: Ανήμπορη ηλικιωμένη ζούσε επί 3 ημέρες με τον νεκρό γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δράμα της μητέρας που αδυνατούσε να καλέσει σε βοήθεια και η μακάβρια αποκάλυψη.

Ένα προσωπικό δράμα αποκαλύφθηκε στον Βόλο και συγκεκριμένα στην συνοικία του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr, μία ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε επί τρεις ημέρες με τον νεκρό 57χρονο γιο της, μέσα στο σπίτι τους. Η ανήμπορη γυναίκα, αντιλήφθηκε ότι ο γιος της ήταν σκεπασμένος με την κουβέρτα του στο κρεβάτι, αλλά για άγνωστο λόγο, αδυνατούσε να καλέσει σε βοήθεια.

Απευθύνθηκε αργότερα σε συγγενικά της πρόσωπα, προκειμένου να διερευνήσουν τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά δεν ανταποκρίθηκε κανείς.

Τελικά, σήμερα αποκαλύφθηκε το δράμα, καθώς ο γιος της είχε φύγει από τη ζωή στον ύπνο του, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την υγεία του. Διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γνωστός στον Βόλο, καθώς για χρόνια διατηρούσε εστιατόριο. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό τμήμα Βόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Τα “κουκλάκια της οργής” στα γήπεδα και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Εύβοια: Δωρεάν σουβλάκια με συλλήψεις και εντάσεις

Πέθανε ο Σταύρος Παπαδόπουλος