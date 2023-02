Καιρός

Καιρός: βροχές, χιόνια, σκόνη και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για την Τρίτη προβλέπονται τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά και λίγα χιόνια στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι αρχικά νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, όμως βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φθάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 20 και στα νότια κατά τόπους τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί και βαθμιαία ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί- βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι και βαθμιαία ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Θράκη και από τις μεσημβρινές ώρες και στη Μακεδονία. Θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, 4 με 5 μποφόρ, που από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θεσσαλία. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τετάρτη

Στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια προβλέπονται για την Τετάρτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα κεντρικά και στα νότια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

