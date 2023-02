Κοινωνία

ΑΣΕΠ: Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός - Πόσες προσλήψεις αναμένονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 108229 υποψήφιοι θα προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα 43 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για να εξεταστούν σε δύο μαθήματα.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή, στις 4 Μαρτίου, του μεγάλου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, τον οποίο προκήρυξε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με τη συμμετοχή συνολικά 108.229 υποψήφιων, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστική καινοτομία αυτού του μεγαλύτερου, στην 28χρονη πορεία της ανεξάρτητης αρχής, διαγωνισμού - ο οποίος δεν περιλαμβάνει αριθμό θέσεων προς πλήρωση, ούτε φορείς που ζητούν προσωπικό - είναι η δημιουργία της λεγόμενης «δεξαμενής» επιτυχόντων, για μελλοντικές προκηρύξεις των εκάστοτε φορέων. Αρχής γενομένης της πλήρωσης 5.124 κενών θέσεων για τις εναπομείνασες ανάγκες του του 2022 καθώς και αυτές του 2023, πάντα των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων αυτής της περιόδου, από το σύνολο των θέσεων οι 3.502 αφορούν επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη η πρώτη άμεση πλήρωση ενδέχεται να αφορά και 1000 θέσεις επιπλέον, ενώ οι επιτυχόντες θα βρίσκονται στην υπηρεσία τους το αργότερο επτά μήνες μετά τις εξετάσεις.

Με αφορμή την διαφορετικότητα αυτού του διαγωνισμού, του μεγαλύτερου που προκήρυξε στην 28χρονη πορεία της η Ανεξάρτητη Αρχή, ο υπουργός Εσωτερικών με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διευκρινίζει: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού εισάγουμε μία αξιοκρατική, ακέραιη και αδιάβλητη διαδικασία μέσα από την οποία θα αναδειχθούν οι καταλληλότεροι άνθρωποι για να καλύψουν τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης σε ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη θέση».

«Η καινοτομία του συγκεκριμένου διαγωνισμού» διευκρινίζει ο κ. Βορίδης «έγκειται, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της λεγόμενης δεξαμενής επιτυχόντων. Μέσα από αυτή τη δεξαμενή το Δημόσιο θα καλύψει εκκρεμείς και μελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία πρόσληψής τους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι με το ισχύον καθεστώς της τυπικής μοριοδότησης, απαιτούνται περίπου δύο έτη προκειμένου να ολοκληρωθεί μία πρόσληψη. Με τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αυτό το χρονικό διάστημα θα συρρικνωθεί στους επτά μήνες. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο καινοτομίας συνιστά η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διακρίβωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Έτσι, για πρώτη φορά, η επιλογή των νέων δημοσίων υπαλλήλων θα βασισθεί σε μια ισόρροπη και σταθμισμένη αξιολόγηση των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητά τους».

Ο υπουργός Μ. Βορίδης υπογραμμίζει ότι «στις 4 Μαρτίου οι υποψήφιοι θα κληθούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται, προκειμένου να υπηρετήσουν, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το νέο Δημόσιο που χτίζουμε» και κλείνει ευχόμενος «σε όλους τους διαγωνιζόμενους, καλή επιτυχία».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Τουρκία: Τα “κουκλάκια της οργής” στα γήπεδα και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Ισημερινός - Κοκαΐνη: Ποσότητα ρεκόρ ήταν “κρυμμένη” σε μπανάνες (εικόνες)

Πυρηνικά - Μεντβέντεφ: Θα ζήσουμε την “Αποκάλυψη”, αν η Δύση δεν συνετιστεί